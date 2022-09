Cette barre de son premium de Samsung est 400 € moins chère pour les French Days

La barre de son Samsung HW-Q800B, qui propose une expérience sonore immersive et délivre une belle puissance, bénéficie d'une réduction appliquée pendant les French Days, ainsi que d'une ODR. Le tout fait passer son prix de 899 euros à 499 euros chez Boulanger.

La qualité sonore est, encore aujourd’hui, l’un des principaux points faibles des téléviseurs, y compris les modèles récents dotés de fiches techniques solides au niveau de l’image, par exemple. Mais pour y remédier, la solution est simple : miser sur une barre de son, qui délivrera une belle puissance sonore, et proposera même parfois un effet surround bien immersif. C’est ce que propose la barre de son Samsung HW-Q800B, dont le prix chute de 400 euros pendant les French Days.

La barre de son Samsung HW-Q800B en résumé

Compatible Dolby Atmos et DTS:X

Système Q-Symphony

Un rendu sonore 5.1

Au lieu de 899 euros, la barre de son Samsung HW-Q800B peut vous revenir à 499 euros chez Boulanger grâce à une réduction doublée d’une ODR de 100 euros valable jusqu’au 26 septembre 2022.

Une barre de son solide pour une expérience immersive

La barre de son Samsung HW-Q800B, qui peut se placer sous un téléviseur ou être fixée au mur, dispose d’un format plutôt massif avec ses dimensions 1 182 x 576 x 272 mm. Cela lui confère quand même une certaine solidité, surtout que ce modèle ne manque pas d’élégance avec ses lignes sobres. Surtout, c’est ce qu’elle a dans le ventre qui va nous intéresser, puisqu’elle propose ce que les amateurs de films et de séries recherchent pour se plonger dans leurs contenus : un effet surround qui renforce l’immersion.

Pour ce faire, cette barre de son intègre non seulement des haut-parleurs latéraux, mais aussi plusieurs haut-parleurs verticaux pour une meilleure spatialisation du son, qui sera ainsi diffusé dans chaque coin de la pièce. De plus, elle est compatible avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. Ajoutons à cela un caisson de basse sans fil, qui se chargera de délivrer des basses profondes et puissantes, et un rendu sonore 5.1, qui la rend bien plus performante que de simples enceintes.

D’autres fonctionnalités bienvenues

La Samsung HW-Q800B embarque également quelques autres fonctionnalités qui ne feront qu’améliorer l’expérience. Le système Q-Symphony en fait partie. Concrètement, ce dernier s’occupera de synchroniser les haut-parleurs de la barre de son avec ceux d’un TV QLED pour une immersion renforcée. Et la barre de son ne se contentera pas de fournir une puissance sonore décuplée pour accompagner votre téléviseur : elle pourra aussi faire office d’enceinte pour votre musique puisqu’avec la fonction Tap Sound, vous pourrez appairer votre smartphone grâce à une simple pression sur la barre et diffuser vos titres favoris. Vous pourrez tout aussi bien, grâce au Bluetooth, associer plusieurs appareils (smartphones, tablettes…) simultanément.

Enfin, concernant sa connectique, la Samsung HW-Q800B comporte une sortie HDMI ARC, qui sera d’ailleurs le seul moyen de la raccorder à votre TV avec ou sans adaptateur optique, ainsi qu’une entrée optique, une entrée HDMI et une sortie HDMI. Notez aussi que la barre de son est compatible avec AirPlay 2 et Chromecast pour vous permettre de diffuser de la musique à partir d’un smartphone ou d’un ordinateur.

