Ce PC fixe OMEN doté d’un i7 12e gen et d’une RTX 3070 est à un super prix pour les French Days

Les PC portables, ce n'est pas trop votre truc ? Vous préférez les grosses machines fixes ? Cette tour de chez HP Omen à quelques arguments pour vous faire craquer, surtout à ce prix : 1 499 euros au lieu de 1 649 euros.

Tout le monde le sait, une bonne machine de jeu fixe restera toujours plus intéressante en termes de puissance brute qu’un PC portable à configuration équivalente. OMEN l’a bien compris et continue de proposer des modèles de PC fixe là où beaucoup d’autres constructeurs ont pourtant abandonné. Ce modèle est d’ailleurs particulièrement puissant puisqu’il propose une configuration à base de processeur Intel Core de dernière génération couplé à une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX full size. On peut le trouver en ce moment avec un super prix pendant les French Days.

Que propose ce PC fixe de HP OMEN ?

Un boitier noir compact et sobre avec du RGB

Un combo i7 12e Gen + RTX 3070 + 16 Go de RAM

Une carte Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2

512 Go de stockage au format NVMe

Windows 11 préinstallé

Au lieu de 1 649 euros, le PC fixe HP OMEN GT14-0017nf est aujourd’hui disponible pour 1 499,99 euros sur le site de Rue du Commerce. C’est un excellent prix si l’on combine tous les composants.

Un boitier sobre qui ne demande qu’à montrer sa puissance

Il n’a peut-être pas le clinquant d’un PC fixe de gamer avec des néons de partout laissant entrevoir ses entrailles, mais ce petit PC fixe de chez OMEN a au moins le mérite de se faire discret malgré l’apport d’une petite partie RGB sur le devant du boitier au-dessus du logo de la marque gamer de chez HP. Il cache cependant une configuration plus que digne pour qui cherche de la puissance pour le jeu ou pour toutes autres utilisations plus poussées.

Côté configuration, il embarque un processeur Intel Core i7-12700 de douzième génération cadencé à 4,9 GHz avec TurboBoost activé, un CPU parfait pour le jeu, surtout associé aux 16 Go de RAM de la marque HyperX. Ce CPU ne sera pas à la traîne pour fonctionner de pair avec une RTX 3070 qui est plus qu’à l’aise pour faire tourner la plupart des jeux récents en 2K ou 4K et avec les options graphiques au maximum. Enfin, Ce compte sur un stockage de 512 Go via un SSD NVMe, de quoi être à l’aise du côté de la réactivité.

Une partie réseau sans-fil et Windows 11 déjà intégré

OMEN a intégré également dans son PC la plupart de ses outils maison pour pousser le système dans ses retranchements. Le logiciel OMEN Gaming Hub permet par exemple d’optimiser la machine en quelques clics et ainsi gagner encore plus en performances. Attention cependant à ne pas pousser les potards trop fort sous peine de se retrouver face à une véritable soufflerie interne. Notez qu’OMEN a eu aussi la bonne idée d’inclure une version complète de Windows 11 directement utilisable en sortie de boite.

La connectique de la carte mère est par ailleurs des plus fournies avec 2 ports USB Type-A 3.1, 1 port USB Type-C 3.1, 4 ports USB 2.0 Type-A, 1 port USB Type-C 3.2, un port Ethernet Gigabit et tout le nécessaire pour brancher ses périphériques audios.

