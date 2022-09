LG 55C2 : le prix du meilleur TV 4K OLED du marché a baissé de 750 € depuis sa sortie

La gamme C2 de LG n'est plus si inaccessible pendant ces French Days. Le modèle 55 pouces de cet excellent TV OLED est actuellement disponible à 1 249 euros au lieu de 1 999 euros au lancement, chez Cdiscount.

Les spécialistes vous diront tous la même chose, les gammes OLED C1 et C2 de chez LG constituent la meilleure option pour qui veut passer à l’OLED dans son salon dans y mettre une trop grosse fortune. C’est de la C2 dont il est question ici, car il est possible, pendant les French Days, de s’offrir le modèle 55 pouces pour 750 euros de moins que son prix de lancement.

Les points forts du TV LG OLED55C2

Une dalle OLED de 55″ 20 % plus lumineuse (4K UHD)

Un nouveau processeur plus performant pour l’upscaling

4 ports HDMI 2.1 et des fonctionnalités gaming

Des nouveautés sur WebOS

Au lieu de 1 999 euros, puis 1 599 euros en prix réduit, la LG OLED55C2 pouces s’affiche maintenant à 1 249 euros chez Cdiscount en utilisant le code 50DES499 lors de la commande.

Si vous êtes membre CDAV, vous pouvez utiliser le code 60DES499CDAV pour réduire le prix à 1 239 euros.

Toujours plus fin, toujours plus lumineux !

En reprenant les lignes, mais avec quelques améliorations, la LG OLED55C2 dispose sans doute du design le plus fin de sa gamme. LG conçoit un TV plus fin, avec un pied qui n’occupe plus toute la largeur et prend moins de place une fois posé sur un meuble. Dorénavant, le modèle C2 utilise des matériaux plus légers, dont un cadre en fibre composite qui permet de réduire de moitié le poids de l’ensemble du téléviseur. Résultat : le téléviseur dispose d’une allure plus épurée avec d’excellentes finitions et des bords encore plus fins.

Déjà d’excellentes qualités, les dalles OLED font forte impression et la série C2 encore fait encore mieux en s’appuyant sur la technologie OLED EVO, qui permet d’apporter plus de luminosité. Elle est d’ailleurs 20 % plus lumineuse que l’ancienne génération. Évidemment, on a droit à des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives et une excellente luminosité.

Une TV qui mise aussi sur du hardware et software solide

Qui dit nouveau modèle, dit nouveau processeur. Le TV LG OLED55 C2 repose sur le processeur Alpha 9 Gen 5. Ce dernier ajoute une technologie d’upscaling plus performante grâce à des algorithmes plus puissants, pour faire ainsi passer des contenus 1080p à une définition 4K avec davantage d’efficacité. Autrement, le LG C2 est compatible HDR, HDR10, Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, elle est également améliorée, où l’on passe d’un mix virtuel en 5.1 sur la gamme C1 à du 7.1.2 pour un son plus vaste.

La C2 est aussi idéale pour une utilisation gaming, puisqu’il embarque la technologie HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K à 120fps pour les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X), sans oublier le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre les déchirures d’écran et ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence). Il profite d’un temps de réponse d’1 ms seulement, et des certifications G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est aussi rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image. Le parfait combo, vous serez donc paré pour jouer dans les meilleures conditions.

Côté soft, on retrouve l’interface maison de LG : webOS. Toujours fluide et simple à utiliser, elle s’accompagne avec quelques nouvelles fonctionnalités. Un nouveau menu Multi-view est disponible qui fractionne l’écran en deux afin d’y voir deux programmes différents. Il est possible à présent de créer un profil pour que vos contenus soient suggérés en fonction de ce que l’on regarde.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur le TV LG OLED55C2.

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.