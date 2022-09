Ce laptop gaming Acer de 17 pouces (i9 + RTX 3070) perd 200 € pour les French Days

Les prix des PC portables gamer sont en forte baisse depuis quelques mois et les French Days viennent encore enfoncer le clou. Cette fois-ci, cela concerne un laptop Acer Nitro 5 de 17 pouces avec une grosse configuration qui passe de 1 699 euros à 1 499 euros.

Avec une belle configuration tournant autour d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 et surtout d’un CPU Intel i9, le PC portable gamer Acer Nitro 5 AN517-54-90GF est une bonne pioche pour qui cherche un laptop gamer performant, durable et costaud. Pendant French Day, il est encore moins cher et bénéficie de 200 euros de réduction sur son prix habituel.

Les caractéristiques du Acer Nitro 5

L’écran de 15,6 pouces Full HD à 144Hz

Un combo Nvidia GeForce RTX 3070 + Intel i9 11900H + 16 Go de RAM

512 Go en SSD Nvme

Au lieu de 1 699 euros, le PC portable gamer Acer Nitro AN517-54-90GF est aujourd’hui disponible à 1 499 euros chez Boulanger pendant French Days chez Boulanger

Un laptop aux lignes purement orientées gaming

Le modèle Nitro 5 d’Acer détone par la robustesse de son châssis mêlant plastique et aluminium avec des courbes très typées gamer jusque dans le clavier RGB. Sa dalle IPS de 17,3 pouces Full HD encadrée de fines bordures noires permet d’obtenir un ratio châssis/écran de bonne facture. Pour un PC portable de ce type, il n’est d’ailleurs pas si lourd pour ce type de format avec « seulement » 2,70 kg sur la balance et une épaisseur de 2,5 cm. L’écran offre par ailleurs un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui lui assure forcément une bonne fluidité en jeu.

Une configuration très solide

À l’intérieur de la machine, on trouve un monstre de puissance côté CPU avec un Intel Core i9 11900H, un processeur quad-core -8 Threads-cadencé à 2,1 GHz (boost jusqu’à 4,9 GHz), 16 Go de RAM mais surtout une carte graphique Nvidia RTX 3070. Cette configuration vous permettra d’être à l’aise dans tous les jeux, même les plus gourmands, même via une plus grosse résolution, DLLS activé. De plus, son SSD NVME de 512 Go assure des chargements rapides, que ce soit du système d’exploitation ou les applications. il est même possible d’ajouter un second module Nvme via un emplacement vide prévu à cet effet.

La connectique complète qui va avec

Côté sans-fil, on retrouvera des modules Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6. la connectique physique est bien complète avec deux ports USB 3.2 Gen 2, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, un port HDMI 2.0, un port LAN et une prise jack pour casque et/ou Microphone. Enfin, en ce qui concerne l’autonomie du Nitro 5, Acer annonce 5h, ce qui est logique tant la configuration semble énergivore.

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L'édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain.

