Le SSD Samsung 870 QVO de 1 To est à un super prix après 40 % de réduction

La plupart d’entre vous connaissent Samsung pour ses smartphones, ses téléviseurs, ou encore ses tablettes, mais la firme coréenne a d’autres atouts dans sa manche et propose des solutions de stockage fiables avec ses différents SSD. C’est le cas par exemple du modèle 870 QVO avec 1 To stockage, il s’agit d’un SSD solide et performant qui profite actuellement de 50 euros de réduction.

Le SSD Samsung 870 QVO, c’est quoi ?

Des débits allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Un format plus robuste qu’un SSD classique

Une grande capacité de stockage : 1 To

Proposé à 129 euros sur le site officiel, le SSD interne 870 QVO de Samsung avec 1 To de stockage est actuellement en promotion à 79 euros sur Cdiscount. On trouve la même offre sur le site MacWay.

Un SSD efficace et amélioré par rapport au modèle précédent

Le SSD 870 QVO est une excellente référence chez Samsung, et garde la même apparence que le modèle précédent. Le 870 propose un format SATA 2,5 pouces pour pouvoir facilement s’insérer dans les entrailles de votre ordinateur. Ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Samsung promet une amélioration de 15% des performances en lecture et écritures aléatoires, par rapport au 860 QVO. Avec de telles performances, les temps de chargement seront réduits et les transferts plus rapides.

De plus, le 870 intègre la technologie TurboWrite qui va permettre d’accélérer les vitesses d’écriture, mais aussi de maintenir un niveau de performance élevé à long terme, grâce à une mémoire cache plus importante. Quant à la mémoire V-NAND de 4e génération, elle apportera un boost d’endurance — lors de transferts de fichiers par exemple — de rapidité et permettra aussi d’économiser de l’énergie.

Résistant et durable, avec une belle capacité de stockage

Comme tout bon SSD, le 870 QVO est plus résistant qu’un disque dur traditionnel. Avec l’absence de pièces mécaniques, le disque interne de Samsung est plus apte à résister aux chocs et aux vibrations. Ce SSD est donc fait pour durer et fiable pour un long moment, d’autant plus que le constructeur garantit son produit durant 3 ans.

Côté stockage, ici le modèle offre une capacité de 1 To de stockage. Un espace plus que confortable sur votre PC pour accueillir plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications ou bien des logiciels. Vous n’avez plus à vous soucier de la capacité de stockage.

Et si vous optez pour un SSD M.2 ?

