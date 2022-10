Tiens, le Xiaomi 12 Pro baisse son prix suite à l’annonce du 12T Pro (-300 €)

Le Xiaomi 12 Pro est le smartphone haut de gamme de la marque. Il a de sérieux atouts avec son Snapdragon 8 Gen 1, sa charge de 120 W, et son écran WQHD+ à 120 Hz. Sortie à 1 099 euros, aujourd'hui on le retrouve à 799 euros chez Boulanger, soit le même prix que le 12T Pro fraichement annoncé par la marque.

Le Xiaomi 12 Pro s’installe sur le haut de gamme, et se montre suréquipé sur de nombreux points. Avec de la puissance à revendre, mais aussi un excellent écran, un appareil photo efficace et une interface utilisateur bien maitrisée, le 12 Pro frappe fort. En dépassant les 1 000 euros, l’achat pouvait être frein à la sortie. Mais aujourd’hui, juste après l’annonce du 12T Pro, le smartphone premium de Xiaomi est 30 % moins cher.

Le Xiaomi 12 Pro en quelques mots

Un bel écran OLED en WQHD+ à 120 Hz

Une puce puissante : Snapdragon 8 Gen 1

Une charge très rapide de 120 W

Disponible à sa sortie à 1 099 euros, le Xiaomi 12 Pro (12 + 256 Go) se négocie bien moins cher aujourd’hui puisqu’on le retrouve à 799 euros chez Boulanger, soit 300 euros de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 12 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi 12 Pro au meilleur prix ?

Un smartphone qui mise avant tout sur la puissance

Le Xiaomi 12 Pro affiche toutes les caractéristiques des smartphones les plus haut de gamme. Même si le 12T Pro intègre la puce Snapdragon 8+ Gen 1, le Xiaomi 12 Pro embarque tout bonnement, l’un des SoC le plus puissant du marché : le Snapdragon 8 Gen 1. Avec cette puce, le smartphone répond sans sourciller à vos besoins : que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications et même jouer à des jeux 3D avec les graphismes poussés au maximum. Attention tout de même à la surchauffe. Autrement, l’expérience utilisateur est très fluide et agréable à utiliser. Ce smartphone tourne sous Android 12, avec l’interface MIUI 13. La 5G est aussi de la partie.

D’ailleurs, vous allez pouvoir tirer parti d’une dalle OLED WQHD+ de 6,73 pouces. Son grand écran propose au passage une luminosité excellente de 874 cd/m², bien au-dessus d’un Find X5 Pro ou d’un P50 Pro. Compatible Dolby Vision et HDR10+, vous disposerez d’une belle qualité d’image. L’écran est également doté d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, en LTPO 1.0. Il est capable de varier entre 10, 60, 90 et 120 Hz d’après nos mesures. Un mode Always on est de la partie. Résultat : l’expérience est totalement fluide en navigation.

Et qui se recharge très rapidement

La firme chinoise a toujours mis en avant l’endurance de ses smartphones, mais ce modèle peut surtout compter sur sa charge de 120 W. Cela va permettre de recharger le smartphone en un peu moins de 30 minutes. Notez que le smartphone dispose de la charge sans fil de 50W et la charge sans fil inversée 10W. Sinon, le Xiaomi 12 Pro embarque une batterie de 4 600 mAh. Si vous avez une utilisation intensive, le Xiaomi 12 Pro risque de tomber à sec avant la fin de la journée.

Pour la partie photo, le 12 Pro possèdent trois objectifs photo : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif x2 de 50 mégapixels. Dans l’ensemble, vous obtiendrez des clichés satisfaisants et de bonnes qualités. Le capteur principal et le x2 sortent du lot, l’ultra grand-angle pèche un peu sur la colorimétrie, mais reste exploitable. Le mode nuit est aussi de la partie pour prendre des photos en basse luminosité correcte.

Si vous souhaitez plus d’informations, nous vous invitons à lire notre test complet sur le Xiaomi 12 Pro.

D’autres smartphones Xiaomi vous intéressent ?

Les références sont nombreuses chez Xiaomi, et si ce smartphone ne correspond pas à vos attentes, vous pouvez trouver votre bonheur parmi les autres références de la marque, pour cela nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.