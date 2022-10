Cette trottinette Ducati est moins chère qu’une de chez Xiaomi pour le Prime Day 2022

Envie de profiter du Prime Day 2022 pour vous offrir une trottinette électrique digne de ce nom ? C'est chez Ducati que vous trouverez surement votre bonheur. Le modèle E-Scooter Pro-I Evo baisse de prix, 299 euros au lieu de 471 euros, et devient même moins cher que le modèle entrée de gamme de Xiaomi.

Ducati n’est pas qu’un constructeur de moto et se veut dans l’air du temps avec notamment une trottinette électrique taillée pour la mobilité urbaine. Si elle n’est pas la plus performante du marché, elle mise sur la qualité de fabrication propre à la marque italienne et sera largement à l’aise pour les courts trajets du quotidien en milieu urbain. Elle profite en ce moment d’une belle remise pendant le Prime Day 2022 avec plus de 250 euros de réduction sur son prix initial.

Les points clés de la Ducati E-Scooter Pro-I Evo

Un moteur de 350W

Une autonomie moyenne jusqu’à 25 km

Un système de freinage électrique et à disque efficace

Au lieu de 471 euros, la Ducati E-Scooter Pro-I Evo est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 299 euros sur Amazon.

Une trottinette faite pour la ville, pas plus.

La Ducati E-Scooter Pro-I Evo est un modèle qui assure l’essentiel. Bridée à 25 km/h (règlementation oblige), son moteur de 350W ne fera pas dans la performance. Elle est cependant idéale pour aller au travail, à l’école ou faire un tour au centre-ville. Vous pouvez facilement le transporter dans votre voiture ou dans les transports en commun par sa légèreté et grâce à son système de pliage facile qui vous permet de le ranger d’un simple mouvement sans effort. L’autonomie n’est ensuite pas la plus élevée puisqu’elle ne dépasse pas les 25 km, comme dit plus haut, elle est bien plus pensée pour les courts trajets.

En revanche, la qualité de fabrication est au rendez-vous. Le cadre est en alliage d’aluminium, dont les propriétés garantissent un niveau élevé de performance. Le tout profite d’un mécanisme de pliage facile qui, associé à la légèreté et robustesse de l’aluminium, permet de plier la trottinette en un seul geste et de la transporter avec un effort minimum. Le système de pliage est renforcé et inclut un mécanisme anti-vibration, qui rend le tout plus solide et améliore la sécurité.

Enfin, les roues de 8,5″ avec chambre à air, combinées aux doubles freins (disque à l’arrière et électrique à l’avant), offrent un grand confort de conduite, tandis que les feux avant et arrière à LED haute visibilité augmentent la sécurité en nocturne.

Des fonctionnalités applicatives très pratiques

L’expérience applicative est directement intégrée à la trottinette. Cette dernière est disponible sur Google Play et App Store et est entièrement développée par Italdesign. Conçue comme un véritable « garage virtuel », elle permet l’appairage et l’enregistrement de plusieurs produits de la ligne Ducati Urban e-mobility. L’application vous tient constamment informée des principales performances du véhicule et sa localisation, en vous donnant aussi accès direct au service d’assistance en temps réel via messagerie.

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

