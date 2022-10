MSI Modern 15 : un ultrabook avec un Ryzen 5 pour moins de 550 euros

Pour s'équiper à prix réduit aujourd'hui, le PC portable MSI Modern 15 (A5M-213FR) est le bon deal à saisir sur Amazon. Il propose une fiche technique solide, le tout pour moins de 550 euros grâce à une remise de plus de 20 %.

Connu pour ses produits dédiés à l’univers du gaming, MSI ne se limite pas à ce domaine et propose également des ultrabooks pour le grand public. On retrouve par exemple le modèle Modern 15 (A5M-213FR), un ordinateur portable léger qui assure de bonnes performances. Et aujourd’hui, le rapport qualité-prix devient meilleur grâce à cette réduction de 150 euros.

Ce qu’il faut retenir du MSI Modern 15

Un design fin et élégant

AMD Ryzen 5 + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Une autonomie confortable de plus de 10 heures

Proposé initialement à 699,99 euros, le PC portable MSI Modern 15 (A5M-213FR) bénéficie actuellement de 21 % de réduction et se trouve maintenant au prix de 549,99 euros sur Amazon.

Un grand écran, dans un châssis compact

Loin du gabarit de ses PC portables gamers, MSI offre sur le Modern 15 (A5M-213FR) un châssis en aluminium fin et léger avec seulement 1,6 kg et d’une épaisseur d’à peine 19 mm. Cet ordinateur portable est donc totalement pensé pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer — vous pourrez vous déplacer et travailler partout dans de bonnes conditions.

Ce modèle offre une diagonale de tout même 15,6 pouces. D’ailleurs sa dalle IPS affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels, apportant une bonne densité d’affichage et un confort visuel sans précédent. Quant à son design, on ressent le savoir-faire du constructeur. On fait face à une conception sobre et élégante très réussie, avec son coloris gris carbone.

Une configuration sous AMD généreuse

Sa fiche technique est très intéressante pour son prix aujourd’hui. Il embarque une puce AMD Ryzen 5 5500U cadencé à 2,1 GHz (Turbo 4 GHz). Le tout est épaulé par 8 Go de mémoire vive. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique et naviguer sur le web sans problème. De plus, avec son SSD de 512 Go, il propose une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 11, mais apporter plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement. Sachez tout de même que ce modèle dispose aussi d’une carte graphique Radeon pour permettre de jouer un peu, uniquement si le jeu n’est pas trop gourmand.

Concernant l’autonomie, avec une batterie 52 Wh, le constructeur promet jusqu’à 10 heures d’autonomie — de quoi être productif une journée loin d’une prise. En revanche, ce modèle n’est pas compatible avec la charge rapide. Pour finir côté connectique, cet ultrabook s’équipe d’un port USB Type-C, trois ports USB Type-A, un port HDMI 1.4, un slot microSD, ainsi qu’une prise casque/microphone.

