Realme GT 2 : ce flagship killer n’a jamais été aussi peu cher qu’aujourd’hui

S’il emprunte quelques caractéristiques premium, le Realme GT 2 offre aujourd'hui ses prestations avec un prix assez contenu. En effet, la version 256 Go se négocie à un meilleur prix qu’à sa sortie sur Cdiscount : 367,69 euros au lieu de 599,99 euros au lancement.

Pour avoir un smartphone performant en toutes circonstances, il n’est plus nécessaire d’y mettre le prix fort, tant les constructeurs proposent des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. C’est le cas par exemple du Realme GT 2, un smartphone milieu de gamme, qui met le paquet sur les performances et l’autonomie, en faisant quelques concessions sur la partie photo pour alléger la facture. Aujourd’hui, il devient plus intéressant encore grâce à cette remise de plus de 230 euros sur son prix initial.

Les avantages du Realme GT 2

Un bel écran OLED à 120 Hz

Des performances solides grâce au Snapdragon 888

La charge rapide 65 W efficace : 100 % en 30 min

Proposée à 599,99 euros sur le site officiel, la version 12+256 Go du Realme GT 2 est en forte baisse sur Cdiscount. Le smartphone se trouve à 367,69 euros seulement.

Un smartphone puissant et endurant

Le Realme GT 2 est un smartphone milieu de gamme qui garantit une expérience très fluide au quotidien, grâce à la puce Snapdragon 888 de chez Qualcomm couplée à 12 Go de mémoire vive. Contrairement à la version Pro qui propose un Snapdragon 8 Gen 1, le modèle classique fait le choix d’embarquer le meilleur de l’an dernier. Cette puce est loin d’être obsolète, et se montre toujours efficace et puissante que ce soit pour une utilisation classique comme de la navigation web ou poussée pour jouer à des jeux 3D en qualité optimale par exemple. Il est même compatible avec la 5G.

L’expérience utilisateur est fluide notamment grâce à son écran AMOLED de 6,62 pouces en FHD+ rafraîchis à 120 Hz pour une navigation agréable. Pour tenir la cadence, Realme intègre une batterie composée de deux accumulateurs de 2500 mAh pour un total de 5000 mAh. Vous pourrez tenir toute une journée avec une utilisation intensive, ou deux en fonction si votre utilisation est modérée. Sinon, le GT 2 est compatible avec la charge rapide jusqu’à 65 W. Comptez une bonne demi-heure pour passer de 10 à 100 % d’énergie.

Avec un module photo limité

En revanche pour la partie photo, le Realme GT 2 peine à se démarquer face à la concurrence. On retrouve au dos du smartphone un triple capteur photo de 50 + 8 + 2 mégapixels. Il ne brille pas par ses capacités en photo et aura quelques limites en faible luminosité. Toutefois son capteur principal se montre efficace et délivrera des clichés satisfaisants.

Quant au design, le Realme GT 2 joue la carte de la discrétion sans fioritures. Face à son grand frère, le modèle classique propose une conception tout aussi élégante et bien finie. Son apparence est loin d’être décevante, avec son écran aux bordures fines où l’on retrouve un poinçon situé en haut à gauche qui loge le capteur selfie de 16 mégapixels.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce produit, nous vous invitons à lire notre test complet sur le Realme GT 2.

