Jusqu’à 160 € offerts : les offres de banque en ligne pour mieux profiter du Black Friday

Choisir sa prochaine banque est souvent un casse-tête, mais tout comme les forfaits mobiles ou internet, il est possible de faire de bonnes affaires. En ce moment, 4 banques proposent des primes de bienvenues allant au-delà de 100 euros : Boursorama Banque, Monabanq et Orange Bank.

Si vous attendiez le bon moment pour enfin changer de banque, en ce moment, il est possible que certaines offres de bienvenues puissent vous convaincre plus vite que vous ne le pensiez. En effet, quelques banques en ligne proposent des primes à l’ouverture particulièrement alléchantes, très pratiques pour financer vos achats du Black Friday à la fin du mois.

Aperçu des meilleures offres de bienvenue du moment

Ultim ou Welcome chez Boursorama Banque : jusqu’à 150 euros de prime

Boursorama Banque profite de cette nouvelle fin de semaine pour relancer sa fameuse offre de bienvenue régulière : le Pink Week-End. Il s’agit de l’une des banques en ligne les plus populaires du moment, fort de ses 4 millions de clients en France. Son succès s’explique sans doute grâce à ces nombreux avantages comme le fait de délivrer un IBAN français, mais aussi d’être une marque de la Société Générale.

Même si la banque ne propose pas d’offres gratuites à 100%, il faut compter sur des frais de tenue de compte sont de 0 euro, à condition d’utiliser votre carte au moins une fois par mois. Les différentes cartes bancaires (Welcome et Ultym) sont gratuites, avec quelques conditions comme le montant des revenus ou un dépôt initial obligatoire. Ce ne sont pas les seuls avantages, puisque même les paiements et retraits sont sans frais à l’étranger.

Enfin, Boursorama banque est parfaitement en phase avec son temps, elle intègre la compatibilité avec la plupart des systèmes de paiement via mobile comme Google Wallet, Apple Pay et même Samsung Pay.

Avec ce nouveau Pink Week-End jusqu’au 7 novembre 2022, Boursorama Banque propose jusqu’à 150 euros de prime pour l’ouverture d’un compte en renseignant le code PKW150 lors de l’inscription.

Carte Gold Fortuneo : jusqu’à 150 euros de prime

Fortuneo fait partie des acteurs historiques dans le marché des banques en ligne aux côtés de Boursorama banque ou Hello Bank. Il s’agit d’une filiale du Crédit Mutuel Arkea. Elle compte également sur son expérience d’activités boursières pour se démarquer. Même si historiquement Fortune se destine à une clientèle aisée, elle s’oriente depuis peu à une audience plus large grâce à ses offres Fosfo accessibles sans condition d’entrée.

L’ensemble des offres de Fortuneo Banque proposent du zéro frais sur les paiements et les retraits par carte bancaire partout dans le monde, et ce, sans limites de montant. Les cartes certifiées Mastercard disposent de toutes les garanties voyages de l’organisme et c’est évidemment le cas des cartes Fosfo et Gold Mastercard. Fortuneo est une banque en ligne moderne qui mise sur l’ergonomie de son écosystème, que ce soit au niveau des paiements (Apple Pay, Samsung Pay, Google Wallet, etc.), mais aussi via des innovations pratiques comme les cartes virtuelles, la possibilité d’effectuer des virements instantanés ou d’ajouter des comptes externes à l’application.

Jusqu’au 16 novembre 2022, vous pouvez obtenir une prime allant jusqu’à 150 euros pour l’ouverture d’un compte chez Fortuneo avec carte Gold CB Mastercard en utilisant le code promo FTNNOV.

Compte Visa Premier ou Platinum chez Monabanq : jusqu’à 160 euros de prime

Monabanq étant une filiale du Groupe Crédit Mutuel-CIC, la banque en ligne bénéficie de tout le savoir-faire de l’établissement bancaire historique. L’offre est composée de 4 paliers pensés pour des comptes courants, le niveau de carte et de prestation variant selon le prix.

Les 3 paliers correspondent donc à un niveau de carte, mais c’est à partir de l’offre Uniq à 6 euros par mois que la banque propose des prestations pensées pour les voyageurs comme la mise en place de 50 paiements et 25 retraits gratuits en zone euro en plus des assurances Visa complémentaires comme la couverture des achats sur Internet, par exemple. Enfin, l’offre Uniq+ à 9 euros par mois correspond au palier maximum et propose en plus des options précédentes, une absence de commissions de change et un niveau d’assurance plus important. Ce sont aussi ces offres qui proposent la prime actuelle jusqu’à 160 euros avec une carte Premium ou Platinum.

L’application Monabanq, disponible sur iOS et Android, est assez simple et intuitive à l’utilisation. Des options comme la catégorisation des dépenses ou encore une géolocalisation des distributeurs CIC à proximité font partie des fonctionnalités. On note tout de même l’absence de Google Wallet côté paiement mobile.

Jusqu’au 8 novembre 2022, cette offre de Monabanq vous permet d’obtenir une prime totale de 160 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

Carte Premium chez Orange Bank : jusqu’à 100 euros de prime

Orange fait partie des acteurs historiques dans le marché du forfait Mobile, Fibre et ADSL et s’est lancé aussi dans le monde de la néobanque depuis quelques années. Son offre est comparable aux autres cadors du genre tels que N26 ou Revolut.

Même si Orange Bank propose une carte avec un compte gratuit, c’est vers la carte Premium qu’il faut se tourner si l’on veut obtenir la meilleure expérience bancaire et surtout l’offre de bienvenue en cours. Cette dernière est accessible pour seulement 7,99 € /mois (4,99 €/ mois pendant un an pour les 18-25 ans) et donne droit à la gratuité des paiements et des retraits que ce soit en France ou à l’étranger. Il n’y a pas non plus de plafond de paiements ou de retraits définis. Les produits bancaires sont également variés comme la possibilité d’avoir des découverts autorisés et de bénéficier de l’ensemble des assurances Mastercard (pratiques pour les voyages).

L’application Orange Bank reprend les bonnes idées des meilleures néobanques du marché. Elle bénéficie d’une bonne ergonomie et est simple d’utilisation, le design reprenant les codes couleur de la banque et de l’opérateur. Il est bien sûr possible de bénéficier de la visualisation des transactions en direct. Le paiement mobile est bien de la partie avec la compatibilité on Apple Pay et Google Pay que l’on peut configurer sur son smartphone ou sa montre connectée.

Cette offre est valable pour les nouveaux clients uniquement. Elle permet d’obtenir une prime pouvant atteindre 100 euros après l’ouverture d’un compte Premium ou Pack Premium.

Comparateur de banques

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres, n’hésitez pas à consulter notre comparateur de banques.

