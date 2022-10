Avec ce petit prix, cet écran gamer 27″ (QHD et 144 Hz) est le bon deal pour changer de moniteur

Gigabyte propose une large gamme d'écrans PC pour gamers et la qualité est évidemment au rendez-vous. C'est le cas ici du modèle G27Q en 27 pouces à 144 Hz, qui est aujourd'hui proposé à 249,90 euros au lieu de 299,90 euros.

Dans le catalogue de Gigabyte, on retrouve un bon nombre produit gaming, dont les écrans PC. Son modèle G27Q peut répondre aux besoins des joueurs occasionnels, comme les plus exigeants puisqu’il propose une très bonne résolution ainsi qu’un taux de rafraîchissement élevé. Sa fiche technique peut combler la plupart des joueurs et des joueuses, surtout maintenant qu’il se négocie à moins de 250 euros grâce à cette offre.

Ce qu’on aime de cet écran PC

Son écran de 27 pouces en QHD à 144 Hz

Son temps de réponse minime : 1 ms

Et sa compatibilité AMD FreeSync Premium

En ce moment, l’écran PC Gigabyte G27Q est proposé en promotion à 249,90 euros contre 299,90 euros sur le site Rue du Commerce — soit près de 20 % de remise.

Un atout précieux pour les gamers et gameuses

Le moniteur Gigabyte G27Q propose une fiche technique solide afin d’offrir une bonne expérience en jeu. Pour cela, l’écran dispose d’un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz. Si vous jouez à des jeux de type FPS, c’est l’idéal pour des images fluides. Cet écran PC propose aussi un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, pour être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes. La technologie AMD FreeSync Premium est également de la partie. Elle va permettre d’obtenir des images nettes, et d’éviter les problèmes liés aux déchirures et aux saccades de l’image lors d’une partie.

Une résolution au top pour jouer

Visuellement, cet écran ressemble à la plupart des moniteurs. Le G27Q est à la fois sobre et élégant avec des bordures fines. Son pied peut être ajusté pour modifier l’inclinaison, la hauteur et le pivot du moniteur afin de vous permettre de jouer plus confortablement. On retrouve quelques fonctionnalités utiles, comme les modes Low Blue Light et FlickerFree qui vont tout simplement préserver vos yeux en atténuant la lumière bleue et le scintillement.

On va surtout apprécier sur ce modèle sa dalle IPS de 27 pouces avec une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC. Dans l’ensemble, le moniteur de Gigabyte offre une bonne qualité d’image avec de bons contrastes. Quant à la connectique, elle est composée de deux ports HDMI, deux ports USB, un DisplayPort et une prise casque audio.

