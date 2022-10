Le célèbre Xiaomi Redmi Note 10 Pro est de retour à un excellent prix

Même avec l’arrivée de son successeur, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro reste un très bon smartphone à recommander en 2022. Il l’est d’autant plus, maintenant que son prix tombe à 199 euros contre 329,90 euros à sa sortie, pour le modèle 6+128 Go.

Le Redmi Note 11 Pro est l’actuelle référence milieu de gamme chez Xiaomi. Avant lui, il y a eu le Redmi Note 10 Pro sorti l’année dernière, qui offre des caractéristiques toujours performantes et reste encore aujourd’hui un excellent choix, surtout au vu de son prix actuel. Noté 9/10 dans nos colonnes, il profite en ce moment de 130 euros de remise par rapport à son prix de lancement.

Le Redmi Note 10 Pro est toujours recommandable pour :

Ses finitions et son écran AMOLED à 120 Hz

Ses performances et son bon capteur photo principal

Son autonomie solide avec de la charge rapide

Avec un prix barré à 329,90 euros sur le site Xiaomi, le Redmi Note 10 Pro (6 + 128 Go) fait l’objet d’une belle promotion sur Cdiscount puisqu’il est proposé à seulement 199 euros.

Un smartphone qui fonctionne toujours aussi bien

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro met le paquet sur les caractéristiques, et se rapprochent de certains flagships à prix plus élevé. En effet, il propose un design soigné avec des finitions de très bon niveau pour le tarif. Avec son look presque sans bordures et un écran d’un format 6,67 pouces, le Note 10 Pro est confortable pour regarder du contenu. L’écran de ce smartphone est non seulement AMOLED et 120 Hz, mais il profite aussi d’une très bonne calibration. C’est un très bel atout dans ce segment de prix.

Du côté des performances, on retrouve un Snapdragon 732G de Qualcomm, avec 6 Go de RAM. Avec cette configuration, le téléphone assure une bonne fluidité au quotidien que ce soit pour utiliser vos applications ou faire du multitâche. Pour les jeux vidéo, vous pourrez les faire tourner, mais il faudra s’attendre à quelques ralentissements avec des conditions graphiques limitées. Ce modèle peut tourner sous Android 13 pour une meilleure expérience utilisateur. Pas de compatibilité avec le réseau 5G ici.

À l’aise en photo, et pour tenir une bonne journée

En photo, sur les quatre capteurs présents, seule la caméra principale, avec ses 108 mégapixels, sort vraiment du lot. Il offre de beaux clichés bien détaillés, même de nuit grâce à un mode dédié très efficace. Autrement, on retrouve un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur. L’objectif avant est quant à lui doté d’un capteur de 16 mégapixels.

Pour finir, sa grosse batterie de 5 020 mAh lui permet de fonctionner plus d’une journée sans problème — même en utilisant le mode 120 Hz. Et même si son successeur propose une charge rapide de 67W, le Note 10 Pro peut passer de 10 à 66 % de batterie en 30 minutes grâce à sa charge rapide 33 W.

Pour plus détails, vous pouvez consulter notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Il n’y pas que Xiaomi qui fait de bons téléphones à petit prix

Si vous voulez comparer le Redmi Note 10 Pro de Xiaomi avec d’autres références récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2022.

