À moins de 130 euros, l’écran gaming Samsung Odyssey G3 27″ (144 Hz, 1 ms) est à un super prix

La gamme d'écrans PC Odyssey de Samsung est entièrement consacrée au gaming. Parmi les références que l'on recommande sans souci, il y a le modèle Samsung Odyssey G3 de 27 pouces, qui peut en ce moment vous revenir à 129 euros au lieu de 269 euros chez Leclerc grâce à une réduction doublée d'une ODR.

Avec sa gamme Odyssey, Samsung propose aux joueuses et aux joueurs des écrans PC réactifs destinés au gaming. Après avoir lancé les premiers moniteurs disposant d’une courbure de 1000R, parfaitement adaptée à l’œil humain, le constructeur sud-coréen a conçu l’année dernière des écrans plats, comme le Samsung Odyssey G3, qui n’offre certes pas la même immersion que les versions précédentes, mais qui ne manque certainement pas d’atouts pour les joueuses et joueurs. En ce moment, on peut même le trouver à un prix inédit grâce à une réduction doublée d’une ODR.

Les points forts du Samsung Odyssey G3

Une dalle VA Full HD de 27 pouces

Un écran rafraîchi à 144 Hz + taux de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync

Affiché à 269 euros sur le site de Samsung, puis réduit à 179 euros sur le site de Leclerc, l’écran Samsung Odyssey G3 de 27 pouces peut vous revenir à 129 euros sur e.leclerc grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 23 octobre.

Un écran plat, et non incurvé

Comme précisé plus haut, l’écran du Samsung Odyssey G3 est donc plat, contrairement aux anciens modèles de la série Odyssey qui adoptaient une courbure rare de 1000R. Ici, plus de dalle incurvée donc, mais cela ne veut pas dire que l’immersion a été entièrement gommée. En effet, cet écran gaming de 27 pouces (une diagonale plus que confortable pour ne louper aucun détail lors de vos parties) possède une dalle VA encadrée de fines bordures, qui ne viendront donc pas perturber votre vision. Cette référence propose également une résolution Full HD, ainsi qu’un taux de contraste de 3000:1 pour une meilleure expérience visuelle.

Par ailleurs, le moniteur intègre plusieurs technologies destinées à réduire la fatigue oculaire, comme le Flicker Free, qui masque les effets de scintillement, ou encore le Low Blue Light, qui atténue la lumière bleue potentiellement nocive pour les yeux. Vous pourrez également régler la hauteur, l’angle de rotation et d’inclinaison, ainsi que le pivotement de l’écran jusqu’à 90° selon vos préférences. Sachez qu’il est également possible de le fixer au mur.

Une dalle tout de même bien réactive

Le Samsung Odyssey G3, conçu pour le gaming, se devait de proposer un taux de rafraîchissement assez élevé. L’écran est ainsi rafraîchi à 144 Hz, qui assurera un affichage très fluide lors de vos parties et un confort visuel à tout moment. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement, et vous serez parés pour vos parties grâce à une bonne réactivité, une qualité indispensable pour les jeux qui nécessitent de très bons réflexes, comme les FPS.

De plus, le Samsung Odyssey G3 est compatible avec la technologie AMD FreeSync, qui agit pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent grandement perturber une partie. Enfin, le moniteur de Samsung peut être complété par divers périphériques grâce à sa connectique plutôt fournie : elle se compose d’un port HDMI 2.0, d’un port VGA, d’un connecteur DisplayPort 1.2 ainsi que d’une prise casque.

Les meilleurs modèles pour jouer sur PC

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références et les comparer avec le Samsung Odyssey G3, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2022.

