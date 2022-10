Ce TV QLED 65″ de Samsung est en promo et une barre de son est offerte

Le TV QLED QE65Q83B de Samsung, avec HDMI 2.1, est actuellement en réduction à la Fnac et chez Darty. Mais ce n'est pas tout, puisque pour l'achat de ce téléviseur, une barre de son Samsung est également offerte. Le tout revient ainsi à 1 499,99 euros au lieu de 1 998,99 euros chez les deux e-commerçants.

Pour maximiser la qualité audio de son TV, il est toujours préférable, et plus agréable, d’opter pour une barre de son afin de compléter son installation. Les TV QLED Samsung proposent d’ailleurs une fonction, la technologie Q-Symphony, qui permet de les associer efficacement avec une barre de son pour une meilleure immersion. Le pack comportant un TV Samsung QLED QE65Q83B et une barre de son Samsung HW-B550 offerte devient donc encore plus intéressant, surtout qu’il bénéficie d’une réduction de près de 500 euros.

Les points forts de ce pack Samsung

Un TV QLED de 65 pouces

Une compatibilité HDMI 2.1 pour jouer sur une console next-gen

Une barre de son compatible DTS Virtual:X

Pour l’achat d’un TV Samsung QLED QE65Q83B, une barre de son Samsung HW-B550 est offerte : le tout revient ainsi à 1 499,99 euros au lieu de 1 998,99 euros à la Fnac et chez Darty. La réduction s’applique automatiquement en ajoutant les deux produits dans votre panier.

Un TV QLED adapté à tous les usages

Le TV QLED QE65Q83B, sorti cette année, est idéal pour celles et ceux qui disposent d’une grande pièce, et donc de suffisamment de recul pour regarder ses contenus sur un grand écran sans se fatiguer les yeux. Comme la majorité des TV QLED de Samsung, ce modèle se démarque par son design élégant et sobre, avec des bordures d’écran ultra-fines et un pied bien solide, qui laisse toute la place nécessaire pour une barre de son. Au sujet de l’écran, ce TV intègre une dalle 4K QLED de 65 pouces, qui nous fait ainsi profiter de couleurs bien vives et d’une luminosité bien plus élevée que sur un simple écran LED. Côté qualité d’affichage, on pourra également profiter des compatibilités avec les normes vidéo HDR10 et HDR10+, mais Samsung a ici fait l’impasse sur le Dolby Vision. Le processeur intégré s’occupera de son côté d’upscaler efficacement les contenus en 4K.

Outre une belle qualité d’affichage, le TV QLED QE65Q83B a également été pensé pour le gaming, puisqu’il embarque quatre ports HDMI 2.1, qui autorisent l’affichage en 4K@120 fps, ainsi que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing lors des sessions de jeu. Bref, un téléviseur tout à fait adapté aux consoles next-gen.

Un duo efficace grâce à la barre de son

La qualité audio n’a pas été négligée sur le TV Samsung QLED QE65Q83B. Ce modèle est ainsi doté de la technologie Object Tracking Sound, qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran et de le diffuser sur l’un des haut-parleurs répartis autour de l’écran. Ajoutons à cela la fonction Q-Symphony, qui permet de son côté de synchroniser les haut-parleurs d’une barre de son avec ceux d’un TV QLED pour une immersion renforcée. La barre de son Samsung HW-B550, offerte avec le téléviseur, peut ainsi fonctionner en duo avec ce dernier.

Cette barre de son viendra par ailleurs booster le son de votre TV grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Elle propose ainsi un effet surround qui renforce l’immersion, et assure une compatibilité avec la technologie DTS:X, qui nous fait profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. La technologie Adaptive Sound, qui analyse les scènes d’un film ou d’un autre programme pour adapter les réglages sonores en temps réel, est aussi de la partie. La barre de son, qui embarque 5 haut-parleurs, est enfin complétée par un caisson de basses sans fil : le tout promet une puissance totale de sortie s’élevant à 410 W.

