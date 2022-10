Ce laptop avec RTX 3060 donne le plaisir de jouer en ultra pour moins de 850 euros

Vous êtes au bon endroit si vous recherchez une machine nomade à prix abordable, pour jouer dans de bonnes conditions sur PC. Le HP Victus 16 (d0417nf) avec RTX 3060 est à 849,99 euros seulement au lieu des 1 099,99 euros demandés.

Avec son écran rafraîchi à 144 Hz et sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, l’ordinateur portable HP Victus 16 (d0417nf) est une bonne option pour lancer les jeux triple A. Avec sa fiche technique solide, il est capable de satisfaire la plupart des gamers et gameuses, et c’est encore mieux maintenant qu’il coûte 250 euros de moins.

Les atouts du HP Victus 16

L’écran FHD de 16,1 pouces à 144 Hz

Le combo RTX 3060 + i5-11400H

Le SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Le petit plus : sa charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 1 099,99 euros, l’ordinateur portable HP Victus (16-d0417nf) bénéficie de plus de 20 % de remise et se trouve maintenant à 849,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Une machine bien équipée

Dans l’univers gaming, la gamme Victus de HP se situe plutôt sur le segment entrée de gamme. Pourtant ici le modèle d0417nf intègre des composants idéals pour jouer dans de bonnes conditions : un processeur Intel i5 (11 400H) qui est ici associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 récente, qui permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans de bonnes conditions. En cas d’utilisation intensive, sachez que la dissipation thermique est efficace pour maintenir de bonnes performances, et éviter la surchauffe.

Pour le reste, avec 8 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go, vous allez pouvoir vous adonner à toutes vos activités sans ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.

Une grande dalle qui assure une bonne fluidité

Pour jouer dans de bonnes conditions, vous pourrez profiter d’une dalle IPS de 16,1 pouces avec une définition Full HD 1 920 x 1 080 pixels. Cette dernière est de bonne facture, mais séduit surtout pour la fréquence de rafraîchissement élevée de 144 Hz pour une excellente fluidité. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences.

Son ensemble plutôt fin et élégant permet de le transporter facilement malgré sa grande diagonale de 16,1 pouces, et son poids de 2,4 kilos. Le châssis donne accès à une connectique plutôt fournie avec la présence un port HDMI 2.1, trois ports USB, un port USB-C (DisplayPort), et un port jack.

Concernant l’autonomie, il tiendra 5 heures. C’est peu, mais pour un PC portable gaming ce n’est pas étonnant puisque les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. Forte heureusement, le constructeur propose sur ce modèle la compatibilité avec la charge rapide : pour passer de 0 à 50 % de charge en environ 30 minutes.

