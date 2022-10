La OnePlus Mystery Box est de retour : 10 € pour peut-être gagner un 10T

Comme l'année dernière, OnePlus veut chauffer les foules avant l'arrivée du Black Friday avec sa Mystery Box. Celle-ci est proposée à seulement 9,99 euros et peut vous faire gagner beaucoup de cadeaux, où la valeur minimale du contenu de la boîte sera de 14,99 euros.

Il y a un an, OnePlus avait surpris tout le monde avec sa Mystery Box, une boîte surprise à moins de 10 euros comprenant un ou plusieurs produits de la marque chinoise. Cette année, le constructeur souhaite aller encore plus loin en offrant, en plus d’un smartphone ou des écouteurs, des coupons d’une valeur allant jusqu’à 999 euros pour se faire plaisir lors du Black Friday.

Qu’est-ce que la OnePlus Mystery Box ?

Une boîte mystère à moins de 10 euros

Contenant 1 produit OnePlus

Et 1 coupon d’une valeur aléatoire

La OnePlus Mystery Box est dès à présent disponible à seulement 9,99 euros sur le site officiel. Notez que le stock est limité à 500 boîtes par pays européen.

L’offre commence ce 28 octobre 2022 dès 15h. Dépêchez vous, car il n’y en aura pas pour tout le monde. Si vous n’avez pas réussi à avoir votre Mystery Box, notez que d’autres salves sont prévues : 1 000 unités les 4 novembre à 15h et 1 500 unités le 11 novembre à 15h.

Un OnePlus 10T pour seulement 10 € ?

Dans la Mystery Box, vous aurez un coupon et un produit OnePlus. Parmi cette liste, on retrouve le OnePlus 10T, le récent smartphone premium de la marque, vendu à 729 euros hors promotion. Ce smartphone est excellent, notamment grâce à son superbe écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz et son surpuissant Snapdragon 8 Gen1+, soit la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm. C’est un téléphone que vous apprécierez, surtout que beaucoup d’efforts ont été faits sur la partie photo pour apporter une bonne polyvalence et fournir des clichés de qualité. Voici notre test.

Vous aurez aussi peut-être la chance de découvrir à l’intérieur de votre boîte mystère des OnePlus Buds Pro d’une valeur de 149 euros, les écouteurs sans fil à réduction de bruit les plus premium de la marque chinoise. Ce ne sont pas les meilleurs de leur catégorie, mais on note tout de même un bon rendu sonore, une annulation du son correcte et une autonomie confortable : jusqu’à 38 heures sans l’ANC activé. Voici notre test.

D’autres produits intéressants et des coupons

Si nous avons surtout décrit les produits les plus intéressants, vous serez aussi ravis d’apprendre que le contenu peut être tout autre, en passant par le OnePlus Nord 2 5G, les OnePlus Buds Z2, les OnePlus Nord Buds ou encore le chargeur SuperVOOC 80 W. Vous trouverez la liste complète à cette adresse.

En plus de l’un des produits, vous aurez également droit à un coupon d’une valeur aléatoire. Celui-ci peut grimper jusqu’à 999 euros et pourra être utilisé directement sur le store de OnePlus, et sera en plus cumulable avec les promotions du Black Friday. Vous pourrez alors vous faire plaisir le moment venu, ou tout simplement gâter vos proches à l’approche des fêtes de fin d’année.

