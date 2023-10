OnePlus Nord 3 ou Samsung Galaxy A54 : quel midship killer en promotion choisir ?

Le OnePlus Nord 3 et le Samsung Galaxy A54 sont des smartphones équilibrés cherchant à offrir une expérience haut de gamme, tout en parvenant à rester accessible. En promotion à moins de 400 euros, lequel de ses deux appareils choisir ?

Les smartphones aux alentours de 400 et 300 euros sont généralement les meilleurs rapports qualité-prix, avec peu de compromis, tant en matière de fonctionnalités que de performances. Choisir le bon smartphone de milieu de gamme, à moins de 400 euros, n’est cependant pas si simple. Les références sont de plus en plus nombreuses… La bonne nouvelle, c’est que nous avons trouvé deux bonnes références qui sont susceptibles de vous plaire.

D’un c√īt√©, on a le Galaxy A54 de Samsung, l’un des smartphones milieu de gamme les plus aboutis de la marque, et de l’autre, le OnePlus Nord 3, un smartphone accessible, qui tente de se reprocher d’une exp√©rience premium. Ces deux r√©centes r√©f√©rences sont actuellement en promotion, et paraissent √™tre une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous √©clairer dans votre choix √† travers ce comparatif en d√©taillant chacune des qualit√©s et des inconv√©nients des deux produits.

Les deux smartphones en promotion

Design et photo

Au premier coup d’Ňďil, les deux smartphones milieu de gamme profitent d’une bonne qualit√© de fabrication. Samsung va m√™me jusqu’√† copier le look de son smartphone haut de gamme, le Galaxy S23. Le A54 joue donc dans la cour des grands, en int√©grant un dos en verre plat impeccablement int√©gr√© qui fait son petit effet, m√™me si attention, il prend un peu les traces de doigts. Il offre √©galement un bon √©quilibre en main avec son petit format. Le OnePlus Nord 3 de son c√īt√© ne change pas grandement de formule par rapport √†¬†son pr√©d√©cesseur. Il se d√©marque par sa simplicit√© et son rev√™tement en verre qui offre de jolis reflets. On retrouve des bords arrondis, qui facilitent la prise en main, m√™me si son grand format le rend moins pratique √† utiliser d’une seule main.

Concernant la photo, le Galaxy A54 conna√ģt quelques changements par rapport au A53. D’abord, par son capteur principal, qui passe de 64 m√©gapixels √† 50 m√©gapixels. M√™me chose pour le capteur de profondeur qui est tout simplement absent sur le Galaxy A54. Cela n‚Äôenl√®ve rien √† la qualit√© des clich√©s, surtout ceux du capteur principal. Vous avez aussi un ultra-grand-angle de 12 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx. Le Nord 3 se compose lui d’un capteur principal IMX 890 de 50 Mpx avec OIS, d’un ultra-grand-angle de 8 Mpx (optique f/2,2) et un capteur de 2 m√©gapixels. Dans les faits, il offre de jolies de clich√©s d√©taill√©s de jour, mais une fois de nuit, il sera √† la peine.

√Čcran et logiciel

Sans surprises, la face avant de ces deux appareils milieu de gamme affiche des bords affin√©s, sauf au niveau du menton. Une fois allum√©e, ce sont des √©crans tr√®s agr√©ables √† utiliser au quotidien. Si celui du Galaxy A54 peut-√™tre un poil compact pour celles et ceux qui voudraient un plus grand confort de visionnage (6,4 pouces), le Nord 3 s’appuie sur une diagonale de 6,74 pouces id√©ale pour visionner du contenu. Sa dalle ne d√©√ßoit pas : Amoled Full HD+ et 120 Hz. Quant √† Samsung, il a sorti le grand jeu et n’a rien √† envier √† un smartphone premium avec sa dalle Oled avec une excellente luminosit√©, des couleurs fid√®les et un taux de rafra√ģchissement √† 120 Hz.

Sur la partie logiciel, le Galaxy A54 a brill√© durant notre test jusqu’√† obtenir la note maximale 10. Il tourne sous One Ui 5 bas√© sur Android 13 et s’en sort tr√®s bien. Que ce soit les animations fluides, ou les nombreuses fonctionnalit√©s qui ont √©t√© ajout√©es comme les modes et les routines, la possibilit√© d‚Äôempiler les widgets les uns sur les autres ou de cr√©er une fen√™tre flottante. L’un de ses plus grands points forts, c’est sa durabilit√©. Il¬†est capable de vous accompagner un bon nombre d‚Äôann√©es avec quatre ans de mises √† jour majeures et cinq ans de mise √† jour de s√©curit√©. Quant au Nord 3, il est, lui aussi, livr√© sous Android 13, mais avec l’interface OxygenOS. Dans l’ensemble, c’est une interface r√©active, tr√®s plaisante √† utiliser au quotidien avec un tas de personnalisations.

Performances et autonomie

Alors que Samsung propose sa puce maison Exynos 1380 (coupl√© √† 8 Go de RAM), OnePlus choisit d’int√©grer un processeur haut de gamme de 2021, le Dimensity 9000, le rival du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Si nous n’avons pas eu l’occasion de tester le Nord 3, cette puce est capable de faire tourner les jeux gourmands avec des graphismes pouss√©s sans souci. Du c√īt√© du Galaxy A54, il a tendance √† subir des ralentissements importants en jeu et une chauffe non n√©gligeable. M√™me si ce n’est pas le plus performant du march√©, il se montre fluide et r√©actif au quotidien.

Pour finir sur la partie autonomie, que ce soit le Galaxy A54 ou le Nord 3, les deux appareils int√®grent une batterie de 5 000 mAh. Sur le papier, ce sont des t√©l√©phones rassurant √† utiliser, mais tout d√©pendra de votre utilisation. Dans notre cas, le Galaxy A54 a pu tenir deux jours cons√©cutifs avec un usage l√©ger (sous les trois heures d’√©cran). En utilisant le GPS, en visionnant du contenu ou en faisant de la navigation, comptez sur une journ√©e d’autonomie. Quid de la charge ? Samsung est √† la peine face √† son rival : un chargeur de 25 W pour l’appareil du g√©ant sud-cor√©en, contre 80 W pour celui de la firme chinoise. Une diff√©rence de taille, qui peut d’ailleurs peser dans la balance lors de votre choix. Quand OnePlus promet une charge compl√®te en une trentaine de minutes sur son Nord 3, il en faut 82 minutes pour le Galaxy A54 pour passer de 4 % √† 100 %.

OnePlus Nord 3 ou Samsung Galaxy A54 ?

Après avoir détaillé les deux modèles, il est temps de faire le point pour vous aider dans votre choix.

Avec le Samsung Galaxy A54, vous avez un smartphone avec une apparence soign√©e et un √©cran sublime qui ont tout d‚Äôun haut de gamme. Il propose une exp√©rience tr√®s √©quilibr√©e avec un confort de prise en main appr√©ciable et une photo tout √† fait satisfaisante pour cette gamme de prix. Son point fort est sa long√©vit√© logicielle permet de l‚Äôutiliser pendant longtemps. On peut lui reprocher son niveau d’autonomie, qui est en de√ß√† de ce que pouvait proposer le A53, et surtout sa charge lente. Rien qui ne soit r√©ellement r√©dhibitoire pour l‚Äôutiliser.

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver notre test complet sur le Samsung Galaxy A54.

Le OnePlus Nord 3 brille quant √† lui par ses performances. Si vous √™tes du genre √† jouer √† Fortnite ou bien Genshin Impact, c’est plut√īt vers celui-ci qu’il faudra vous tourner. Il encaisse bien les jeux gourmands avec des graphismes √©lev√©s, et tiendra suffisamment la route gr√Ęce √† sa grosse batterie de 5 000 mAh. Mieux encore, une fois √©puis√©e, vous pouvez faire le plein en un peu plus de 30 minutes. Il offre une exp√©rience fluide et agr√©able au quotidien avec OxygenOS. Reste √† savoir si vous √™tes pr√™t √† faire ces concessions : √™tre limit√© √† deux ans de mise √† jour logiciel Android, et avoir des qualit√©s photos correctes.

Pour découvrir d’autres modèles que ceux proposés ici par Samsung et OnePlus, nous avons concocté pour vous un guide regroupant les meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2023. 

