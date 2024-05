Boulanger fait perdre 610 € au puissant MacBook Pro 16 M3 Pro (36 Go) lors des French Days

Boulanger profite des French Days pour baisser le prix du puissant MacBook Pro 16 pouces avec puce M3 Pro. S’il vous fait de l’œil, c'est le moment ou jamais puisqu'il se négocie en ce moment à 2 849 euros au lieu de 3 459 euros.

Dévoilée en fin d’année 2023, la firme de Cupertino a présenté la nouvelle génération MacBook Pro 14 et Pro 16 équipés de la puissante puce M3. Il n’y en pas qu’une mais trois nouvelles puces : la M3, la M3 Pro et la M3 Max. La version Pro impressionne par son efficacité et devient plus accessible grâce à cette remise de plus de 600 euros pendant les French Days.

Les atouts du MacBook Pro 16 M3 Pro

Un écran lumineux et parfaitement calibré

Un monstre de puissance silencieux

Une très bonne autonomie

Avec un prix barré à 3 459 euros, l’Apple MacBook Pro 16 M3 Pro 2023 (36 Go, 512 Go SSD) est actuellement en promotion à 2 999 euros sur le site Boulanger, mais grâce à un bonus de reprise d’un ancien appareil, le laptop revient à 2 849 euros.

On trouve aussi le MacBook Pro 14 M3 Pro à 2 499 euros au lieu de 2 999 euros sur Cdiscount.

Un écran quasi parfait

Avec le MacBook Pro 16 M3 Pro, Apple n’a pas fondamentalement changé le design de sa machine. Il possède le même châssis en aluminium, les mêmes lignes ainsi que les mêmes légères bordures autour de l’écran que sur les modèles précédents. Seule nouveauté, un nouveau coloris s’ajoute au catalogue, le « Noir sidéral » qui est du plus bel effet. Le châssis accueille trois ports USB-C Thunderbolt 4 ainsi que le port jack 3,5 mm et un port HDMI.

Côté écran, le MacBook Pro de 2023 propose une dalle Liquid Retina XDR de 16,2 pouces en définition 3 456 x 2 234 pixels avec la fonction ProMotion qui peut faire monter la fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. La luminosité est sa grande force, avec un pic de luminance mesuré par notre sonde en HDR à 1452 cd/m². Avec sa justesse colorimétrique exemplaire, son contraste et sa fluidité, l’écran est un véritable plaisir à utiliser.

Une puce qui envoie du lourd

Cela fait un moment que les processeurs Intel ne fait plus partie du vocabulaire d’Apple. Après sa première puce ARM, la firme a entamé un changement majeur de processeur sur l’ensemble de ses MacBook. Ici, le MacBook Pro 16 est propulsé par la M3 Pro avec 36 Go de RAM. Autant dire qu’avec cette configuration, le laptop est capable de gérer les tâches les plus exigeantes, notamment dans les domaines de la création de contenus, du design graphique et du développement logiciel. Le tout sans aucun ralentissement, et sans surchauffe de la machine, qui reste tout à fait silencieuse.

Enfin, sur la partie autonomie, le MacBook Pro 16 pouces tient une journée de travail entre navigation sur internet, quelques tâches de montage vidéo et visionnage YouTube. Comme d’habitude, un chargeur de 140 W est inclus dans la boite avec son câble MagSafe, mais vous pouvez aussi recharger le MacBook avec un câble USB-C.

Découvrez notre test sur l’Apple MacBook Pro 16 avec puce M3 Max.

