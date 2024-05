Les technophiles et les gamers vont se régaler ces prochaines semaines

L'actualité tech et gaming va devenir bien plus active tout au long du mois de mai et du mois de juin. On attend plusieurs événements qui pourraient bouleverser les appareils que nous utilisons au quotidien.

Chaque année, les mois de mai et de juin sont l’occasion pour plusieurs marques de dévoiler des mises à jour importantes pour nos logiciels, mais aussi des nouveaux appareils qui débarqueront d’ici à la rentrée des classes. C’est une période cruciale pour la tech et le jeu vidéo et c’est le cas en 2024 beaucoup plus que pour les années précédentes. En effet, cette année plus que les autres, chaque géant semble avoir prévu de nous en mettre plein les yeux avec leurs dernières nouveautés. On vous propose un tour d’horizon des semaines à venir. Vous allez voir, il y a de quoi se régaler. De quoi tenter de faire oublier aux technophiles et gamers les dernières déceptions du secteur, mais aussi les vagues de licenciements qui ont marqué l’actualité ces derniers mois.

Apple ouvre les festivités

À la surprise générale, avec un évènement annoncé au dernier moment, c’est Apple qui va se lancer en premier dès le 7 mai. La conférence devrait être dédiée à l’iPad, mais pourrait aussi permettre à la firme de lancer son offensive sur le sujet de l’IA.

Après des résultats financiers décevants, Apple doit convaincre ses fans et les investisseurs que la marque a toujours ce truc en plus qui lui permet d’innover et de créer les tendances.

Pixel 8a durable et IA Google

Une semaine seulement après la conférence Apple, Google nous donne rendez-vous pour sa conférence annuelle Google I/O le 14 mai. Cette année, la firme devrait faire le tour de tous ses services et proposer des nouveautés en lien avec l’IA générative Gemini.

On attend surtout la présentation, après de nombreuses fuites, du Google Pixel 8a. Il devrait s’agir du premier smartphone milieu de gamme à promettre une aussi grande longévité avec pas moins de 7 ans de mises à jour.

C’est aussi lors de cette conférence que Google devrait enfin lever le voile sur sa réponse à l’Apple Vision Pro avec Samsung. Les deux partenaires devraient avoir dans les cartons un casque de réalité mixte associé à une nouvelle version d’Android dédiée à cet écosystème. La firme doit faire vite, car Meta vient de lui couper l’herbe sous le pied en ouvrant Horizon OS à d’autres marques.

Surface, Windows et l’ère des IA PC

Pas une, mais deux conférences. C’est le programme de Microsoft sur la semaine du 20 mai. Après le lancement des Surface à destination des entreprises en mars, la firme devrait dévoiler une nouvelle gamme de Surface pour le grand public. Les nouvelles machines feraient la part belle à un affichage Oled, une première pour cette famille de machines, et aux puces ARM conçues avec Qualcomm. L’événement devrait aussi être l’occasion pour Microsoft de dévoiler le futur de Windows en misant sur l’IA et une nouvelle optimisation pour les puces ARM. D’autres fabricants comme Asus devraient aussi annoncer leurs nouveaux PC dès le 20 mai.

Puis, le 21 mai, ce sera la conférence Microsoft Build où l’entreprise devrait encore présenter de nouveaux services dédiés à l’IA et expliquer aux développeurs comment ils vont pouvoir utiliser ces nouveaux outils pour leurs applications.

La grande messe des ordinateurs

Le mois de mai va se conclure à Taiwan, où les grandes marques de l’informatique nous réservent plein d’annonces. Lors du salon Computex, qui a lieu chaque année à cette période, les constructeurs devraient dévoiler de nouvelles machines à la pointe pour nous faire rêver, mais aussi des machines bien plus accessibles où l’innovation peut toucher un plus grand monde.

Qualcomm devrait y tenir une conférence pour discuter à nouveau de sa pleine arrivée dans le monde Windows, mais on aura aussi une conférence d’AMD et de Nvidia à se mettre sous la dent. On imagine qu’Intel ne sera pas en reste. Hormis l’IA, il faut aussi s’attendre à des nouveautés pour les fans de jeux vidéo avec une nouvelle génération de machines dédiées.

Le non-E3 est toujours là

L’E3 n’existe plus. Il s’agissait du salon dédié au jeu vidéo aux États-Unis et l’un des plus grands événements de l’année pour les fans. Si l’événement lui-même a disparu, la période du début du mois de juin est toujours propice aux annonces. Cette année, Xbox nous a donné rendez-vous le 9 juin pour une conférence géante où seront à l’honneur ses Xbox Game Studios, mais aussi Bethesda et Activision Blizzard. Le géant regroupe désormais une multitude de studios à travers le monde et devrait offrir une démonstration de force. Ce serait aussi l’occasion pour Microsoft de présenter une nouvelle manette, et peut-être, une nouvelle console.

À la même période, Ubisoft tiendra sa conférence Forward le 10 juin, et Geoff Keighley présentera son Summer Game Fest le 7 juin. D’autres événements comme le PC Gaming Show devraient aussi s’y greffer.

Encore Apple

On termine ce tour d’horizon comme on l’a commencé, Apple. La marque à la pomme tiendra son habituelle WWDC le 10 juin 2024 en direct de Cupertino. Cette année est une nouvelle fois assez particulière puisque l’on s’attend notamment à la présentation d’un iOS 18 pressenti comme une grande refonte logicielle de l’iPhone. La marque devrait de nouveau marteler son engagement nouveau dans l’IA, nous reparler du Vision Pro et annoncer des changements pour WatchOS et les macOS.