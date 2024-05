Apple fait face à un défi inédit pour sa prochaine conférence

Apple a programmé deux conférences pour les prochaines semaines et les enjeux sont élevés après la présentation de résultats financiers en berne.

Le rendez-vous était donné. En juin lors de la WWDC, Apple allait lancer un nouveau chapitre de son histoire en dévoilant une refonte d’iOS et en misant sur l’IA. Mais voilà, le calendrier semble s’être grandement accéléré pour Apple. La firme nous donne désormais rendez-vous pour une conférence le 7 mai qui sera retransmise en ligne, mais à laquelle la presse semble en partie également invitée. Sur les réseaux sociaux, Apple multiplie la publicité autour de cet événement que l’on pensait au départ seulement réservé à une révision de l’iPad.

Plus les jours passent, et plus la conférence du 7 mai semble prendre en importance dans le calendrier. Il se murmure désormais qu’Apple pourrait d’ores et déjà présenter une puce Apple M4 pour son iPad Pro, seulement quelques mois après le lancement de l’Apple M3 et quelques semaines après celui du MacBook Air M3.

Remonter la pente

Depuis quelques mois, Apple enchaine les trimestres un peu moins bons que par le passé financièrement. Bien sûr, la firme continue de gagner de l’argent en masse et d’accumuler des bénéfices dans ses comptes en banque, mais plus assez pour la bourse qui voit d’un mauvais œil est la vente d’iPhone en berne. De plus, le lancement attendu du Vision Pro ne semble pas pour le moment devenir le relais de croissance tant espéré pour la firme et il faut rappeler l’annulation récente de son projet d’automobile. Autant de signaux qui peuvent donner l’impression qu’Apple ne sait plus où aller.

On se demande donc vers quoi Apple va se tourner à court terme, le temps pour le Vision Pro de pouvoir peut-être développer son marché. Et la réponse, c’est celle qui est sur la bouche de tous les investisseurs et de toutes les marques depuis plusieurs mois : l’IA. D’après Tim Cook, le patron d’Apple, la firme est placée de façon stratégique pour avoir un avantage sur ses concurrents dans le domaine. Comme toujours, Apple devrait miser sur la cohérence de son écosystème et l’optimisation logicielle et matérielle pour se différencier. On imagine que la firme pourrait espérer faire tourner les algorithmes d’IA générative en local, grâce à la puissance des puces Apple Silicon. C’est aussi ce que souhaite faire Qualcomm avec les puces Snapdragon X pour Windows.

Les regards se tournent vers la conférence du 7 mai où Apple pourrait justement commencer à lever le voile sur ses ambitions en matière d’IA. L’événement pourrait aussi être l’occasion d’un lancement international pour le Vision Pro. De quoi préparer le terrain pour une conférence WWDC ambitieuse en juin.