On a essayé la puce qui pourrait métamorphoser les PC en 2024

Quelques mois après la présentation de sa puce Snapdragon X Elite pour les PC Windows, Qualcomm nous a invités à prendre en main cette future plateforme. Un essai pas comme les autres.

Les lignes sont en train de bouger pour l’informatique grand public. Est-ce que l’on remplacera notre smartphone par Rabbit AI ? Est-ce que l’Apple Vision Pro va remplacer le Mac ? Et enfin, est-ce que le PC portable Windows va basculer vers ARM, avec Qualcomm en pointe face à Intel et AMD ?

Nous avons été invités à Londres pour essayer la nouvelle plateforme Snapdragon X Elite de Qualcomm. Elle sera intégrée dans des PC portables dès cet été et inaugure la toute nouvelle architecture Oryon de la marque. Concrètement, il s’agit enfin de la réponse de l’écosystème Windows aux puces Apple Silicon (Apple M1, M2, M3).

De l’IA super rapide et besoin d’Internet

Qualcomm mise beaucoup sur cette nouvelle puce pour enfin pleinement intégrer le marché du PC portable face à AMD et Intel. La force de Qualcomm, c’est de ramener des technologies issues du smartphone que les deux marques historiques du PC ont du mal à adopter dans leurs architectures. En premier lieu, le NPU, ce processeur dédié à l’IA qui fait déjà des merveilles sur le Galaxy S24 Ultra.

Cette puce permet d’exécuter des programmes d’IA Générative utilisant des LLM locaux comme Llama 2 ou OpenAI Whisper. Ainsi, vous n’avez pas besoin d’une connexion avec le cloud pour obtenir vos résultats, pratiques pour nos PC portables qui ne sont pas toujours connectés à Internet.

Surtout, et c’est là que la démo de Qualcomm nous a plutôt impressionnés, le NPU permet d’obtenir des réponses très rapides. Dans un logiciel à l’interface proche de ChatGPT, l’assistant développé par Qualcomm était capable de donner des réponses à nos requêtes quasi instantanément. Si vous avez déjà utilisé Microsoft Copilot, Midjourney ou ChatGPT, vous savez qu’il peut être assez long d’attendre la réponse à sa requête. Alors que j’étais plutôt sceptique concernant l’IA « on device » poussée par Qualcomm, cette démonstration m’a plutôt convaincu.

Pour Qualcomm, tout l’enjeu est en effet de pousser l’adoption de l’IA générative sur nos appareils où ses puces sont présentes. Quand vous utilisez l’IA dans le cloud, c’est plutôt Nvidia qui en ressort grand gagnant. Derrière la guerre entre IA on Edge (la réponse locale) et IA dans le cloud (la réponse qui demande Internet), se cache en fait la compétition entre les fabricants de puces.

Attention tout de même, si la réponse était particulièrement rapide, la qualité du résultat laissait clairement à désirer. Que ce soit la génération de texte ou la génération d’image, on était très loin des résultats que l’on pouvait obtenir avec ChatGPT ou Microsoft Bing Creator. Par exemple, quand on lui demande les choses à vérifier dans les caractéristiques d’un smartphone, il nous donne une réponse plutôt générique (mais correcte). Quand on lui demande de développer son propos, il nous propose à nouveau la même réponse.

Sur la génération d’image, toutefois, j’entrevois déjà un usage. La possibilité de générer très vite une visualisation d’un pitch ou d’une image que l’on a en tête et que l’on cherche à décrire avant d’en demander une réalisation à des personnes dont il s’agit du métier.

Nous n’avons pas pu faire davantage de tests avec la machine en démonstration. Impossible notamment de faire tourner un benchmark pour évaluer les performances générales de l’appareil. De toute façon, il s’agissait d’une machine de démonstration de Qualcomm et non d’un appareil destiné à la commercialisation. Il faudra donc encore être patient pour réellement se faire une idée des capacités de la machine. Si le Snapdragon X Elite se montre à la hauteur des concurrents sur les tâches classiques, il pourrait vraiment tirer son épingle du jeu sur les outils utilisant l’IA générative locale.

Quoi qu’il en soit, on peut déjà noter que l’arrivée sur le marché des PC portables équipés en Snapdragon X Elite prend du temps. La puce a été dévoilée à la fin de l’année 2023, et les PC portables n’arriveront au mieux qu’à l’été, et plus vraisemblablement pour la rentrée des classes. Entre-temps, Apple aura lancé son MacBook Air M3 et l’on approchera déjà de la nouvelle génération de puces Intel. En comparaison, le Snapdragon 8 Gen 3 annoncés au même événement à Hawaï est d’ores et déjà disponible dans le Galaxy S24 Ultra de Samsung (pour ne citer que lui). Il est clair que Qualcomm a encore du travail à mener avec ses partenaires et Microsoft pour gagner en vitesse de production.

NB. Notre journaliste Cassim Montilla était présent à Londres dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm du 6 au 7 février 2024.