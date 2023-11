Seulement 259 € : c’est le prix complètement fou du OnePlus 9 Pro pour le Cyber Monday

Il y a à peine deux ans, le OnePlus 9 Pro faisait partie des gros bras du marché des smartphones et s'il a un peu été oublié aujourd'hui, il reste un modèle recommandable avec une fiche technique très intéressante. Et même encore plus intéressante grâce au Cyber Monday pendant lequel le OnePlus 9 Pro subit une chute de prix spectaculaire, passant de 919 euros à son lancement à seulement 259,90 euros sur Amazon.

Il y a des smartphones qui savent prendre de la bouteille comme un bon vin et le OnePlus 9 Pro est de ceux-là. Certes, son année de sortie ne remonte pas à si loin que cela mais il pourrait encore tenir tête face à certains rivaux sur plusieurs aspects, que ce soit sur l’écran, la partie logicielle ou encore son appareil photo signé Hasselblad. Alors qu’il ne reste plus que quelques heures pour profiter du Cyber Monday, le OnePlus 9 Pro est moins cher de 660 euros par rapport à son prix de lancement sur Amazon.

Pourquoi on recommande le OnePlus 9 Pro

Un magnifique écran AMOLED incurvé en QHD+

Les performances de son Snapdragon 888 (le meilleur en 2021 !)

Un appareil photo Hasselblad prometteur

Une batterie de 4 500 mAh avec recharge de 65 W

Au lieu de 919 euros lors de son lancement, le OnePlus 9 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 259,90 euros chez Amazon.

Un smartphone encore premium aujourd’hui

Quand bien même il est sorti en 2021, le OnePlus 9 Pro est un smartphone encore recommandable aujourd’hui, surtout à ce prix pendant le Cyber Monday. Esthétiquement réussi, il adopte un design traditionnel avec un dos en verre et des angles arrondis. À l’avant, on retrouve un écran incurvé de 6,7 pouces avec une dalle AMOLED en définition QHD+ (3 120 x 1 440 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 120 Hz ainsi qu’une certification HDR10+. Le OnePlus 9 Pro est protégé par du Gorilla Glass et une certification IP68. Autant dire qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, il fait encore partie des smartphones les mieux finis du marché.

Le OnePlus 9 Pro tourne avec le meilleur processeur, du moins à l’époque de sa sortie, le Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM dans cette configuration avec 128 Go de stockage. Avec ses performances, il était considéré comme un foudre de guerre puisque capable de faire tourner les gros jeux du Play Store avec les graphismes au max sans trop de difficultés. À titre d’exemple, nous avions lancé Fortnite en qualité Épique et le OnePlus 9 Pro l’affichait à 60 FPS tout en se portant comme un charme. Pour la partie logicielle, ce smartphone s’appuie sur OxygenOS qui est toujours une valeur sûre aujourd’hui.

Un partenariat avec Hasselblad qui a su porter ses fruits

Longtemps décrié sur la partie photo, OnePlus a décidé de reprendre les choses en main en signant un partenariat avec un spécialiste dans le domaine, Hasselblad. Sur son module arrière, on retrouve un capteur principal grand-angle de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx, un objectif téléphoto de 8 Mpx et un capteur monochrome de 2 Mpx. Par rapport à ses prédécesseurs, le OnePlus 9 Pro est nettement meilleur, notamment au niveau de la colorimétrie et de la mise au point. Il lui manquerait un peu de polyvalence et de netteté dans les angles pour égaler les cadors du secteur.

Il faut savoir que OnePlus est un constructeur à la pointe dans le domaine de l’autonomie et de la recharge. Notre protocole de test ViSer avait à l’époque déterminé que la batterie de 4 500 mAh pouvait tenir un peu plus de 15 heures en utilisation active, ce qui laisse supposer environ une journée et demie d’utilisation. Mais le plus grand atout du OnePlus 9 Pro est sans aucun doute sa recharge de 65 W, celle-ci lui permet de récupérer 80 % de son énergie en une vingtaine de minutes tandis qu’une charge complète prend 30 minutes. Enfin, ce smartphone est également compatible avec la recharge sans fil de 50 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le OnePlus 9 Pro.

