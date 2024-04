OnePlus baisse d’ores et déjà le prix de sa toute nouvelle montre connectée haut de gamme

Contrairement au modèle précédent, la OnePlus Watch 2 est une montre qu'on ne peut que chaudement recommander. Elle cumule les bons points et grâce à cette remise, elle passe d'ores et déjà sous les 300 euros.

En introduisant sur le marché sa OnePlus Watch 2, la firme chinoise cherche à corriger les défauts du premier modèle et c’est chose faite. Durant notre test, nous avons apprécié son interface Wear OS donnant accès à de nombreuses applications, mais aussi son autonomie de plus de trois jours d’utilisation, son look soigné et son suivi GPS particulièrement efficace. Notée 8/10, cette tocante jouit d’une petite ristourne de 30 euros.

Ce qu’on apprécie sur la OnePlus Watch 2

Le design soigné et l’écran de qualité

Le suivi GPS efficace

L’autonomie record

Vendue à 329 euros, la montre connectée OnePlus Watch 2 profite d’une petite ristourne de 30 euros, et passe à 299 euros sur la boutique officielle.

Une tocante qui n’est pas dénuée de charme

La OnePlus Watch 2 est une montre plutôt imposante une fois ajoutée à votre poignet. En cause, son unique format de 46 mm et son poids de 80 g, qui n’en fait pas la montre connectée la plus légère. Cela s’explique aussi par la présence d’un boîtier en acier inoxydable et un écran recouvert de verre saphir. Des matériaux plus résistants, mais donc plus lourds.

Esthétiquement, elle est plutôt élégante, avec un acier brillant et une surface en verre incurvé sur les bordures. Dommage de ne retrouver en plus du bracelet fluoroélastomère (pratique pour un usage sportif) un modèle en cuir ou en métal. Une fois allumée, on découvre une belle dalle ronde Oled de 1,43 pouce affichant une définition de 466 × 466 pixels. Il y a même un mode always-on très efficace et qui peut être programmé.

Douée sur l’autonomie, mais un peu moins sur l’aspect santé

Comme toutes bonnes montres connectées, la OnePlus Watch 2 est dotée d’un accéléromètre et d’un gyroscope, pour suivre le nombre de pas, d’un cardiofréquencemètre optique pour la fréquence cardiaque, d’un oxymètre de pouls optique pour la saturation en oxygène dans le sang, d’une boussole, d’une puce multi-GNSS et d’un altimètre barométrique. D’ailleurs, lors de notre test, le suivi GPS s’est avéré convaincant et saura satisfaire la plupart des sportifs amateurs. On ne peut pas en dire de même pour le suivi de la fréquence cardiaque… Les fonctions sportives natives sont un peu trop limitées, sans possibilité de paramétrer des séances d’entraînement en amont, et sans export des données d’exercice.

Heureusement, la marque se rattrape en combinant le système RTOS et Wear OS. L’interface de la montre donne accès à de nombreuses applications compatibles. Mais là où elle impressionne c’est par son autonomie : elle a réussi à tenir 62 heures d’autonomie avec le mode always-on activé, tout comme toutes les mesures de santé, un record pour une montre Wear OS. En comparaison, la Galaxy Watch 5 Pro, avait quant à elle tenu 52 heures dans les mêmes conditions. Quant à la recharge, comptez une heure pour faire le plein de la batterie.

Pour en savoir plus, découvrez notre test complet sur la OnePlus Watch 2.

Pour comparer la OnePlus Watch 2 avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en ce moment.

