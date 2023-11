La OnePlus Mystery Box est là : moins de 10 € pour de superbes cadeaux !

Comme tous les ans, OnePlus veut chauffer les foules avant l'arrivée du Black Friday avec sa Mystery Box. Celle-ci est proposée à seulement 9,99 euros et peut vous faire gagner beaucoup de cadeaux.

OnePlus relance sa Mystery Box, une boîte surprise à moins de 10 euros comprenant un ou plusieurs produits de la marque chinoise. Cette année, le constructeur souhaite aller encore plus loin en offrant, en plus d’un smartphone ou des écouteurs, des coupons promotionnels pour se faire plaisir lors du Black Friday.

Qu’est-ce que la OnePlus Mystery Box ?

Une boîte mystère à moins de 10 euros

Contenant 1 produit OnePlus

Et 1 coupon d’une valeur aléatoire

La OnePlus Mystery Box est dès à présent disponible à seulement 9,99 euros sur le site officiel.

La Mystery Box OnePlus

Dans la Mystery Box, vous aurez un coupon et un produit OnePlus. Vous aurez aussi peut-être la chance de découvrir à l’intérieur de votre boîte mystère des OnePlus Buds Pro, les écouteurs sans fil à réduction de bruit les plus premium de la marque chinoise. Ce ne sont pas les meilleurs de leur catégorie, mais on note tout de même un bon rendu sonore, une annulation du son correcte et une autonomie confortable : jusqu’à 38 heures sans l’ANC activé. Voici notre test. Il y a aussi la possibilité de gagner la tablette de OnePlus.

D’autres avantages et coupons

En plus de l’un des produits, vous aurez également droit à des coupons de réductions. Ils pourront être utilisés directement sur le store de OnePlus, et sera en plus cumulable avec les promotions du Black Friday. Vous pourrez alors vous faire plaisir le moment venu, ou tout simplement gâter vos proches à l’approche des fêtes de fin d’année.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.