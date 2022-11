À seulement 222 €, le OnePlus Nord CE 2 est une super affaire du Single Day

Avec une fiche technique équilibrée et peu de compromis, le OnePlus Nord CE 2 est un smartphone à petit prix réussi. Aujourd’hui, un code promo permet de l’obtenir pour 222 euros seulement au lieu de 369 euros à sa sortie.

Les smartphones de chez OnePlus sont de plus en plus variés. Parmi eux, le OnePlus Nord CE 2 propose la bonne formule pour séduire le grand public : un bel écran, de bonnes performances et une charge rapide efficace pour un prix contenu. Si vous êtes en quête d’un téléphone équilibré sans vous ruiner, il est donc idéal, surtout avec près de 150 euros de remise sur son prix de lancement.

Les avantages du Nord CE 2

Un design maîtrisé et un écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Un SoC efficace : Dimensity 900

La puissance de sa charge rapide : 65 W

Sortie au prix conseillé de 369 euros, le OnePlus Nord CE 2 est actuellement proposé à 259 euros, mais en utilisant le code SDF1110, le téléphone tombe à 222 euros sur le site AliExpress.

Un smartphone efficace au quotidien

Aux côtés de ses téléphones premium, OnePlus déploie sa gamme Nord, qui s’appuie sur des caractéristiques solides pour un prix plus contenu. Le Nord CE 2 séduit pour sa dalle AMOLED qui offre un bon contraste, et sa diagonale de 6,43 pouces agréable pour les yeux grâce à une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 90 Hz.

Côté performances, OnePlus intègre un SoC de très bonne qualité, à savoir la puce Dimensity 900 associée à 8 Go de RAM. Avec cette configuration, vous profiterez de performances satisfaisantes au quotidien, pas d’inquiétudes à avoir sur les tâches classiques. Sur les jeux 3D, il y a forcément quelques concessions à faire notamment au niveau des graphismes. De plus, le téléphone s’accompagne de l’interface personnalisable Oxygen OS, qui devrait passer sous Android 13 d’ici 2023.

Il se recharge très rapidement

Pour profiter pleinement des atouts de ce Nord CE 2, sa batterie de 4 500 mAh permet de tenir aisément le long de la journée. Sa vraie force réside dans la puissance de sa charge rapide de 65 W. Concrètement, on passe de 1 à 75 % de batterie en seulement 20 minutes. Un atout non négligeable sur cette tranche tarifaire.

Enfin, pour la partie photo, le CE 2 s’appuie sur un triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels, pour offrir de beaux clichés. Dans l’ensemble, seul le capteur principal se révèle efficace pour offrir de beaux clichés. C’est dans la polyvalence photo que ses limites se font ressentir. Vous obtiendrez tout de même des photos satisfaisantes, mais n’éteignez pas la lumière, la qualité n’est pas au rendez-vous.

Pour en apprendre davantage, découvrez notre test sur le OnePlus Nord CE 2.

