Le chargeur mobile qu’il vous faut pour votre voiture électrique est en promotion

Vous avez besoin d'un chargeur mobile pour votre voiture électrique ? Voici le chargeur qu'il vous faut : le Evieun EV. Et en plus d'une puissance de charge importante, il est à un prix très intéressant actuellement sur Amazon.

Acquérir une voiture électrique n’est pas chose aisée. Tout d’abord, il faut aller au-delà des préjugés et autres fausses informations qui circulent. Ensuite, il faut changer ses habitudes. Vous n’aurez plus besoin d’aller à la pompe, vous aurez surtout intérêt à charger votre voiture chez vous. Plusieurs solutions sont envisageables, mais utiliser une prise domestique, à la limite une prise renforcée (type green up), devrait être suffisant pour la plupart d’entre nous.

Ce type de câble peut être fourni avec votre voiture. Cependant, ce n’est pas toujours le cas… et c’est même de moins en moins le cas. Dernièrement, Tesla a retiré son chargeur mobile qui était jusque là inclus avec votre voiture neuve. C’est pourtant un câble fort utile. Voici donc un des câbles que nous vous recommandons, de la marque Evieun, qui est en promotion.

Au lieu de 210 euros habituellement, ce modèle Evieun EV est à 188 euros actuellement sur Amazon.

Pourquoi nous conseillons ce chargeur mobile ?

Tout d’abord, ce chargeur est capable d’encaisser 16 A, alors que beaucoup de chargeurs mobiles sont limités entre 8 à 10 A. Justement, beaucoup de prises domestiques et renforcées peuvent encaisser jusqu’à 16 A. Ce chargeur mobile vous permettra en conséquence de bénéficier d’une charge plus rapide dans beaucoup de lieux.

Ce chargeur offre d’ailleurs la possibilité de modifier l’ampérage, de 6 à 16 A, via des boutons, vous pourrez en conséquence facilement monter jusqu’à la puissance maximale disponible. Ce n’est pas négligeable, car la différence peut vous fera gagner plusieurs heures (vous pourrez monter jusqu’à 3,7 kW de puissance) sur une seule charge. Sachez que n’avez pas besoin d’une prise renforcée pour accélérer votre charge avec ce chargeur. Dans tous les cas, on vous conseille de forcément vérifier divers paramètres comme le disjoncteur, la section de câble… auprès de votre électricien.

Ce chargeur est résistant à la pluie (IP66), mais on vous recommande néanmoins de l’abriter pour garantir une forte longévité. Avec une longueur de 6 mètres, il offre également une bonne adaptabilité. Il est compatible avec quasiment toutes les voitures électriques, avec prise IEC 62196-2. C’est la prise par défaut de type 2.

