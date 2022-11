Cette trottinette électrique n’est qu’à 220 €, une belle offre du Single Day

La iScooter i9 est une trottinette électrique qui ne manque pas de puissance et offre une autonomie correcte pour assurer vos trajets, le tout pour 220 euros contre 338 euros habituellement grâce à cette offre.

Du côté de ses trottinettes électriques, Xiaomi a ajouté de nouvelles références dans son catalogue et a augmenté au passage le prix de ses produits à deux roues. Même les plus abordables avec une autonomie de 25 kilomètres sont proposés à 449 euros. Heureusement d’autres constructeurs proposent des trottinettes tout aussi convaincantes et avec un prix plus contenu. C’est le cas par exemple de la iScooter i9, qui profite de près de 120 euros de remise à l’occasion du Single Day.

La iScooter i9, c’est quoi ?

Une trottinette électrique légère et pliable

Avec un moteur puissant de 350W

Et une autonomie de 25 km

Proposée à 338,94 euros sur le site officiel, la trottinette électrique iScooter i9 est actuellement en promotion à 220 euros seulement sur AliExpress en appliquant un coupon vendeur cumulé à un code promo DEALFR10. D’autres modèles sont proposés, dont un avec 35 km d’autonomie et où il faudra ajouter 60 euros supplémentaires pour l’obtenir.

Une trottinette robuste, facilement transportable

Face à la concurrence, la iScooter i9 a belle allure et se montre assez discrète avec son cadre et ses câbles noirs. Cette trottinette électrique mise avant tout sur la légèreté avec un poids de 12,5 kilos seulement et peut donc être facilement transportée. Son système de pliage rapide facilite aussi la chose, et devient plus compact pour pouvoir emmener votre trottinette dans les transports publics, ou bien ranger dans votre voiture.

Elle est aussi robuste pour être utilisée sous la pluie grâce à la norme IP54, et ses pneus anti-crevaisons de 8,5 pouces assurent un maintien, et supporteront les aléas de la route. Il y a même un dispositif anti-vibration pour assurer une conduite stable. De plus, la trottinette est équipée d’un système de freinage double combinant un frein moteur électrique à un frein mécanique qui s’actionne en appuyant sur le garde-boue arrière prévu pour cet usage.

Et assez endurante pour les petits trajets du quotidien

Pour vous déplacer en ville, la trottinette i9 intègre un moteur d’une puissance de 350 W pour pouvoir atteindre facilement les 25 km/h, conforme à la législation française donc. Avec une telle puissance, il sera bien plus rapide d’atteindre la vitesse maximale autorisée, ou encore pour gravir des côtes facilement qui d’ailleurs s’élève à 20 % pour ce modèle. La iScooter i9 propose 3 modes de conduite disponibles : éco, standard et sport. Vous pouvez bien sûr changer de mode directement via l’écran LCD présent sur le guidon, même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

Quant à l’autonomie du produit, elle table sur 25 kilomètres. C’est un petit chiffre à côté de certaines trottinettes qui proposent 45 km d’autonomie, mais il faut rappeler que ce modèle est conçu pour les petits trajets. Que ce soit pour aller chercher du pain à la boulangerie, ou voir un proche, ce modèle suffira amplement à vos besoins. Pour la recharger, il faut compter entre 4 et 5 heures. Une fois la nuit tombée, vous pourrez compter sur plusieurs éclairages qui indiqueront votre présence aux autres conducteurs grâce à son phare couplé à des bandes rétroréfléchissantes. Un feu-stop leur signalera également si vos freins sont activés, pour encore plus de sécurité.

Vous hésitez avec un vélo électrique ?

Si vous préférez passer sur un vélo électrique, vous pouvez retrouver notre guide sur les meilleurs VAE du moment afin de faire votre choix.

