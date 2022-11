Le surpuissant Lenovo Legion 5 Pro Gen 7 (Ryzen 7 + RTX 3070) perd 800€ de son prix

Lenovo a décidément bien envie de se faire une place de choix dans le domaine des ordinateurs portables puissants pour le jeu et c'est encore plus le cas avec ce Legion 5 Pro Gen 7, dont le prix passe de 2 299 euros euros à 1 499 euros sur le site officiel de la marque.

Besoin d’une grosse machine de jeu, mais pas la place sur votre bureau pour l’entreposer ? Qu’à cela ne tienne, les PC portables les plus puissants ont largement de quoi rivaliser avec les grosses tours gaming. C’est le cas de ce Lenovo Legion Pro 5 Gen 7, un modèle équipé d’une configuration de jeu moderne dans un format de PC portable classique et qui est listé avec pas moins de 800 euros de réduction immédiate aujourd’hui.

Quelles sont les caractéristiques techniques de ce modèle ?

Un écran WQXGA de 16 pouces à 165 Hz

Ryzen 7 6800H + RTX 3070 (150 W) + 16 Go de RAM

Un SSD NVMe de 1 To

Au lieu de 2 299 euros, le PC portable Legion Pro 5 de Lenovo est aujourd’hui disponible à 1 499 euros sur le site officiel de la marque, soit 800 euros de remise immédiate.

Une configuration costaude dans un châssis qui l’est tout autant

Ce modèle version 2022 de la gamme Gaming de chez Lenovo est idéal pour les joueurs exigeants. Ce laptop ne déçoit pas de ce côté puisque l’on retrouve une configuration technique solide, avec notamment un processeur AMD Ryzen 7 6800H de la génération ZEN 3+ qui est ici associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 montant jusqu’à 150 W de puissance, qui permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents avec quelques compromis. La surchauffe est aussi limitée grâce à un système de refroidissement efficace qui a fait ses preuves chez Lenovo. Pour le reste des composants, on retrouve 16 Go de RAM en DDR5 (4800MHz) et un SSD M.2 NVMe PCIe de 1 To qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

En ce qui concerne l’écran IPS de 16 pouces avec une définition WQXGA (2 560 x 1 600), il dispose d’un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz pour une excellente fluidité. Là encore, le constructeur a pensé aux joueurs les plus exigeants qui nécessitent, une fois en jeu, des images nettes et sans latences dans les jeux compétitifs. .

Un laptop robuste et endurant

Avec sa diagonale de 16 pouces, le laptop de Lenovo profite d’un format assez massif tout en restant nomade avec un poids de 2,6 kg. Il possède un design certes sombre, mais épuré et passe-partout avec un boîtier robuste noir et clavier rétroéclairé.

Enfin, le constructeur promet jusqu’à 6 à 7 heures d’autonomie, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming malgré son boîtier de recharge de 300W. Côté connectique, on retrouve 3 ports USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort™ 1.4 et alimentation 135W), 2 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port HDMI 2.1 , une prise casque/microphone, un port Ethernet en Gigabit. Le Bluetooth 5.1 et le WiFi 6E sont aussi de la partie côté sans-fils. Enfin, sachez que ce dernier ne dispose d’aucun OS en sortie de boite, à vous de choisir le vôtre à installer par la suite..

Voici les meilleurs PC portables gaming du moment

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.