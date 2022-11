À -40 %, la caméra Arlo Pro 4 permet de garder un œil chez vous à moindre coût

La caméra Arlo Pro 4 est une bonne référence de la marque. Elle est idéale pour dissuader les intrus, puisqu'elle s'équipe d'une sirène et d'un projecteur en plus d'offrir une belle image. Aujourd'hui, elle est à 149 euros contre 249 euros habituellement.

Pour la quatrième version de son modèle Pro, Arlo améliore quelques points. La caméra Pro 4 est deux fois plus rapide à installer qu’auparavant. Son angle de vision à 160° et sa définition en 2K HDR vont permettre d’assurer la sécurité de votre domicile. Et si ce modèle à un coût élevé en temps normal, aujourd’hui, elle perd 100 euros par rapport à son prix initial.

La Arlo Pro 4, c’est quoi ?

Une caméra de surveillance sans fil plus simple à installer

Qui filme en 2K avec une vision en 160°

Détecte les mouvements et filme de nuit

Petit plus : projecteur et une alarme intégrée

Affichée à 249,99 euros sur le site officiel, puis remisée à 219,99 euros sur Amazon, la caméra connectée Arlo Pro 4 est disponible en réduction à 149,99 euros. C’est actuellement le prix le plus bas constaté sur le site du géant du e-commerce.

Plus simple et plus rapide à installer

La caméra de surveillance Pro 4 possède un avantage non négligeable : son installation. Le constructeur simplifie l’étape et promet un appareil « deux fois plus rapide » à installer grâce à « sa connectivité directe au Wi-Fi ». Pour la faire fonctionner, il suffit de la fixer, de la raccorder au Wi-Fi de la maison (2,4 GHz) et de la connecter à l’application après avoir scanné le QR Code pour lancer la configuration. Étant 100 % sans fil, la Pro 4 ne nécessite d’aucun Smart Hub pour fonctionner.

Elle reprend le look bien connu de la marque, à savoir une caméra avec un grand œil et des lignes tout en longueur. Plutôt compact, ce produit mise sur la discrétion, mais surtout sur une qualité de fabrication solide. Sa robe blanche en plastique résiste aux intempéries et aux UV— -20 à 45 degrés Celsius. De plus, cette caméra dispose d’une autonomie de six mois.

Des images bien détaillées, mais pas que

La caméra est capable de filmer en 2K, avec un angle de vision de 160° pour surveiller une zone plus large. Elle supporte également le HDR. Résultat : les vidéos garantiront un beau niveau de détails et un bon rendu des couleurs. Arlo propose même un zoom x12 pour voir plus loin, comme la plaque d’immatriculation d’une voiture ou le visage d’un individu, mais attention, on perd en qualité. Le mode nocturne sera tout aussi efficace, et vous pourrez même profiter d’un projecteur intégré qui éclairera la zone visée par la caméra.

Avec l’application, vous recevez une notification dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, l’Arlo Pro 4 est dotée d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles. Vous allez pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs et demander à votre assistant vocal de vous montrer le flux vidéo de la caméra. À noter qu’il faut souscrire un système d’abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud.

Découvrez d’autres caméras de surveillance extérieures

Les caméras de surveillance sont une excellente arme de dissuasion. Si vous souhaitez comparer l’Arlo Pro 4 avec d’autres références, nous vous invitons à découvrir notre sélection des meilleures caméras de surveillance extérieures.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.