Un Pixel 7 avec une paire de Pixel Buds A-Series à moins de 600 euros chez Cdiscount

Si ses principaux rivaux choisissent la course aux performances, Google mise plutôt sur la cohérence. C'est dans cette optique qu'a été conçu le Pixel 7. Fourni avec les Pixel Buds A-Series, le smartphone bénéficie actuellement de 50 euros d'ODR. Le pack va ainsi de 759 euros à 599 euros.

Séparément, le Google Pixel 7 est commercialisé à 659 euros tandis que les Pixel Buds A-Series sont vendus à 99 euros. Cdiscount fait actuellement une réduction sur l’ensemble. Avec 50 euros d’ODR Google, le pack se négocie à 20 % moins cher.

Les principaux atouts du Pixel 7

Référence des photophones

Rapport qualité/prix inégalé

Performance équilibrée

Au lieu de 759 euros habituellement, le Google Pixel 7 et les Pixel Buds A-Series sont maintenant disponibles en promotion à 599 euros chez Cdiscount, avec 50 euros d’ODR de Google.

Ergonomie et design réussis

Le Google Pixel 7 a repris ce qui marchait bien avec le Pixel 6 et a peaufiné les quelques détails de ce dernier. Pour rendre le nouveau flagship confortable à l’usage, Google l’a rendu plus fin et plus léger que son prédécesseur. Le smartphone est aussi plus compact que le déjà excellent Pixel 6. La prise en main est davantage agréable. La finition de ce modèle respire le premium.

Le Pixel 7 reprend le format 20:9. Le smartphone hérite de la même dalle OLED du Pixel 6 avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour 416 ppp. Le taux de rafraichissement est à 90 Hz apporte fluidité et confort lors de la navigation. Android 13 et l’interface Pixel Experience rendent plus agréable l’expérience utilisateur.

Des photos toujours aussi abouties

Google a toujours tenu à ce que ses flagships proposent les meilleures photos. Cette tradition se perpétue une fois de plus avec le Pixel 7. Les deux capteurs arrière (50 Mpx et 12 Mpx) produisent des photos très réussies. Il faut saluer le traitement de l’IA de la firme de Mountain View pour proposer des résultats aussi satisfaisants. Le module photo frontal (10 mégapixels) profite également de toute la puissance de ladite intelligence artificielle.

Les Pixel Buds A-Series quant à eux reprennent plus ou moins la même philosophie que la gamme Google Pixel. Ainsi, nous avons droit à des écouteurs qui se distinguent avec des basses particulièrement performantes que ce soir au niveau de la profondeur et de la richesse. Google annonce l’autonomie des écouteurs Bluetooth à cinq heures. Ce sera 24 heures avec le boitier.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez lire notre test complet sur le Google Pixel 7.

