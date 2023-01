Canal+ regroupe Disney+ et Paramount+ dans un abonnement à prix canon

Avec l'arrivée de Paramount+ en France, cela rajoute inévitablement une nouvelle dépense mensuelle pour les grands amateurs de VOD. Canal+ a tout de même pensé à inclure le service dans un package regroupant Disney+ et ses propres chaines et contenus, le tout à prix réduit pendant un an.

Canal+ a voulu profiter de l’arrivée de Paramount+ en France pour ajouter un accès au nouveau service de VOD dans une toute nouvelle offre. On retrouve donc un abonnement à seulement 25,99 euros par mois pendant un an regroupant tout le contenu Canal+, Disney + et nouvellement Paramount+. D’ailleurs, cet abonnement coûte 8 euros moins cher si vous avez moins de 26 ans.

Que propose cette série limitée Canal+ ?

Toute l’offre Canal+ avec ses chaînes et services thématiques

Deux services de VOD tiers inclus : Disney+ et Paramount+

L’option TV+ offerte durant 2 mois

Jusqu’ deux personnes en visionnage simultané

Le pack regroupant Canal+ Disney+ et Paramount+ est proposé à 25,99 euros par mois la première année au lieu de 35,99 euros. Cette offre donne lieu à un engagement de 24 mois avec un premier mois d’essais. Les lecteurs et lectrices de Frandroid sont aussi privilégiés puisqu’en cliquant sur ce lien ci-dessous, vous aurez droit à 50 euros offerts sur cet abonnement, soit un peu plus de deux mois gratuits. De plus, si vous avez moins de 26 ans, cette offre est proposée avec une réduction en plus d’être sans engagement : seulement 17,99 euros mensuels.

L’offre Canal+ avec la TV, les séries, le cinéma et tout l’univers Disney

Avec plus de 300 chaînes pensées pour tous les publics et regroupant toutes les thématiques, l’offre Canal+ est sans doute la plus intéressante pour tous les amateurs de zapping. Cependant, elle est aussi très intéressante pour les amateurs de cinéma et de séries tant son offre en ce sens est florissante via ses bouquets VOD Cinéma, jeunesse découverte et sport (non inclus dans ce pack). Vous avez même accès pendant 2 mois à l’option TV+ donnant accès à des centaines d’autres chaînes thématiques que le bouquet de base.

Mais, c’est aussi l’accès à Disney+ et le nouveau Paramount+ qui fait la différence. La plateforme de disney en premier lieu regroupe six univers avec des espaces consacrés aux films et séries Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. Il faut donc compter sur plus de 10 000 heures de programmes (films, séries, émissions, documentaires, courts métrages, etc.), issus des catalogues du géant du divertissement, mais également de la Fox et ses entités, des studios du groupe. Le contenu s’améliore de semaines en semaines et compte aussi sur des créations originales.

Côté Paramount, on a aussi le droit à de nombreux contenus de qualité, comme des films populaires (Mission Impossible, Le Parrain, Jack Reacher, Zoolander, Terminator…), des séries (les contenus Showtime, South Park…) et par ailleurs des vidéos pour les petits, grâce à Nickelodeon.

Il faut tout de même noter, Paramount+ ne propose pas de contenus en 4K en France et uniquement disponible en Full HD. Cependant, certains contenus disponibles sur Paramount + le sont bien en 4K sur MyCanal.

Vos contenus et la TV depuis n’importe où

Canal+ a repensé son offre pour être visionnable depuis n’importe où et sur plusieurs écrans : TV connectée, Box internet, mobile, tablette, etc. Tout ceci via l’application MyCanal disponible sur Android et iOS. Vous pouvez même profiter de tout ce contenu depuis votre ordinateur en streaming simplement en vous identifiant depuis le site de Canal+.

myCANAL Télécharger myCANAL gratuitement APK

Vous avez même la possibilité de diffuser le contenu en streaming sur un autre écran et en faire profiter votre entourage grâce à la compatibilité Chromecast et Airplay.

Pour aller plus loin

Pour en savoir encore plus sur les différentes plateformes de streaming disponibles en France, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.