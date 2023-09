Bouygues Télécom, RED by SFR et Free : voici les offres box fibre les moins chères du moment (septembre 2023)

Besoin de jeter un coup d'œil à l'ensemble des offres de box Internet ? Voici notre sélection des meilleures offres si vous souhaitez le moins cher possible.

Si les offres de la rentrée côté forfaits mobile ont été nombreuses cette année, c’est un peu moins le cas chez les box internet fibre et ADSL avec des prix qui stagnent sans pour autant augmenter. Il est tout de même toujours possible de faire de bonnes affaires, notamment en jetant un oeil aux trois meilleurs deals du moment dans cette nouvelle sélection.

Les meilleures offres fibre du moment

Série spéciale rentrée Bbox : 19,99 euros par mois

L’offre Bbox de la rentrée chez Bouygues Télécom représente le mix parfait entre l’offre Bbox Fit et Bbox Must. Elle permet d’obtenir des débits descendants théoriques (téléchargement) de 1 Gb/s, alors que la Fit baisse à 400 Mb/s et l’Ultym monte jusqu’à 2 Gb/s. Pour les débits montants théoriques (envoi), on se situe à 700 Mb/s contre 400 et 900. La box est compatible avec le Wi-Fi 5 pour profiter d’une connexion à Internet sans fil chez vous.

La TV et la téléphonie fixe viennent aussi s’intégrer à l’offre. Le bouquet TV comporte plus de 180 chaînes, toutes accessibles via le boîtier TV 4K (Android TV). En plus de la TV, ce dernier profite de centaines d’applications dont la majorité des plateformes de VOD. La téléphonie fixe vient s’ajouter au package avec la possibilité de passer des appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 119 destinations.

L’offre spéciale rentrée de Bouygues Telecom côté fibre est à 19,99 euros par mois au lieu de 26,99 euros mensuels la première année. Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux clients et donne lieu à un engagement d’un an. Le prix passe ensuite à 41,99 euros par mois.

La RED box fibre : 19,99 euros par mois pendant un an

L’abonnement à la fibre RED by SFR, c’est un accès illimité à Internet avec un débit en téléchargement et en envoi allant jusqu’à 500 Mb/s grâce à la fibre ou en THD. L’attribution du réseau est décidée en fonction de votre éligibilité et de votre localité. Dans tous les cas, vous disposez d’un routeur compatible Wi-Fi 5 avec 10 Go de stockage cloud inclus dans l’offre.

Côté appels, le numéro fixe attribué permet d’avoir accès à 100 destinations depuis la France. Vous pouvez opter pour l’option appels illimités gratuitement afin d’obtenir les appels aussi vers les numéros mobiles. Vous pouvez même conserver votre numéro fixe actuel en faisant la demande lors de l’inscription. Si vous souhaitez débloquer les appels vers les fixes et mobiles à l’étranger, une option de 5 euros de plus par mois est disponible.

Si l’offre de base ne comprend pas de décodeur TV, il est possible d’en obtenir un (compatible UHD 4K) pour seulement 29 euros. Vous profitez donc de 35 chaînes, dont les premières de la TNT, mais avec l’option à 3 euros de plus, vous pouvez bénéficier d’un total de 100 chaînes. Ces dernières sont aussi bien accessibles depuis votre TV via décodeur (achat en option), mais aussi sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette avec l’application RED TV.

l’offre RED Box est à seulement 19,99 euros par mois, puis 29,99 euros par mois après la première année d’abonnement. Si vous optez pour l’option Wi-Fi 6, il faudra ajouter 7 euros en plus par mois. Cette offre donne également droit au premier mois offert.

Freebox Revolution : 19,99 euros par mois pendant un an

La Freebox Révolution n’est clairement pas la box la plus récente de cette sélection, mais son offre pas à rougir de la comparaison par rapport à la concurrence. Notez tout de même qu’il s’agit de la seule box de cette sélection à proposer un débit pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 600 Mb/s en envoi. De quoi profiter pleinement de toutes les possibilités offertes par la fibre à savoir la meilleure qualité de streaming possible sur les plateformes de VOD en 4K ou le cloud gaming dans les meilleures conditions possible.

Cette connexion Fibre n’arrive pas seule puisque l’on retrouve également une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité uniquement vers les fixes en France, DOM et plus de 110 pays à l’étranger. La TV est également de la partie avec 220 chaînes dont 100 en HD, ainsi qu’à Freebox Replay grâce au Player TV inclus. Ce dernier dispose même d’un lecteur Blu-ray même si ce dernier propose le strict minimum sans le support des formats 4K UHD.

L’offre Freebox Revolution est actuellement au prix de 19,99 euros par mois pendant un an avec engagement avant de passer à 44,99 euros mensuels.

