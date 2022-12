À l’approche de Noël, pour tout achat d’une Switch chez la Fnac, Zelda Skyward Sword est offert

Bonne nouvelle, si vous envisagiez d’offrir une Nintendo Switch OLED pour Noël : la Fnac la propose avec le jeu Zelda Skyward Sword offert à 319 euros contre 364 euros habituellement.

Même si la première version reste très populaire, la Nintendo Switch OLED apporte un vent de fraîcheur. Son écran propose un contraste plus agréable pour des images aux couleurs plus belles et plus vibrantes. L’affichage est aussi plus immersif grâce à l’affinement des bordures, et le design est mieux fini et largement plus fiable au niveau de la béquille. Des nouveautés qui la rendent intéressante et si vous êtes intéressés par cette console, sachez que la Fnac propose un jeu offert avec.

La Switch OLED, c’est quoi ?

Une console toujours hybride

Avec un écran OLED de meilleure qualité, mais aussi plus grand

Un dock amélioré ainsi que la mémoire interne

Pour l’achat de la Nintendo Switch OLED, la Fnac vous offre le jeu Zelda Skyward Sword. Donc au lieu de 364,98 euros, le tout vous revient à 319 euros. Pour cela il suffit d’ajouter la console et le jeu dans le panier, la remise se fera automatiquement pour tous les clients Fnac. L’offre est valable jusqu’au 26/12/2022.

Une version améliorée, avec des nouveautés bienvenues

Cette dernière version de la Nintendo Switch fait place à un écran OLED et abandonne le LCD de la première console. Grâce à ce changement, les couleurs sont encore plus pétantes qu’auparavant et vos jeux seront sublimés. Nintendo en a aussi profité pour agrandir l’écran (7 pouces contre 6,2 pour la première génération) et réduire les bordures. Ce gain offre une meilleure immersion en jeu, notamment grâce à la disparition des grosses bordures qui entouraient l’écran auparavant.

Les derniers changements sont à trouver sur le dock, qui affiche un design légèrement revu et surtout un connecteur Ethernet pour accélérer les téléchargements ou profiter d’une meilleure connexion pour vos parties en ligne. Et pour ceux qui apprécient leur partie à plusieurs sur la table, la béquille est bien plus solide qu’autrefois. Notez que le stockage interne est multiplié par deux pour atteindre 64 Go.

Autrement, elle embarque la même puce Tegra X1+ du modèle de 2019, assurant une meilleure gestion de l’autonomie que la version 2017. Malheureusement cette console hybride n’offre pas une définition en 4K, on reste finalement sur du 1080p une fois branchée à un téléviseur, et sur du 720p sur la console en elle-même.

Quelques mots sur le jeu Zelda

Sortie sur Wii en 2011, cette aventure raconte l’histoire de Link, qui doit voyager entre un monde situé au-dessus des nuages et les vastes contrées inconnues qui s’étendent sous leur surface pour retrouver son amie d’enfance, Zelda.

Armé de son épée et de son bouclier, Link croisera sur sa route de redoutables ennemis, et devra résoudre des énigmes et parcourir les cieux à dos de célestrier. Disponible maintenant sur Switch, vous pourrez utilisez les Joy-Con pour contrôler Link, une manette pour y jouer depuis votre télé, ou bien directement depuis la console pour jouer en mode portable.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Nintendo Switch OLED.

Quelle console offrir pour Noël ?

Afin de découvrir d’autres plateformes pour jouer, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des consoles 2022.

