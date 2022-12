Un smartphone pliant pour Noël ? Samsung brade les prix chez la Fnac !

Les Samsung Galaxy Z Flip 4 et Samsung Galaxy Z Fold 4 sont les smartphones pliables les plus connus en France et ils sont tous les deux aujourd'hui en promotion pour Noël, avec jusqu'à 250 euros de réduction et une Samsung Galaxy Watch 5 offerte.

S’il existe à l’heure actuelle de nombreuses références de téléphones pliables dans le monde, celles qui reviennent le plus sont de la marque Samsung. En effet, le constructeur sud-coréen est fortement bien implanté en Europe, et plus particulièrement en France, avec ses Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4. Sortis récemment en août dernier, ces deux modèles profitent toutefois de la période des fêtes de fin d’année pour baisser les prix.

Les points forts des smartphones pliants Samsung

Une conception qui respire la solidité

L’interface logicielle adaptée aux différents formats

Une expérience utilisateur premium dans les deux cas

Au lieu de 1 109 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 4 est aujourd’hui affiché en promotion à 999 euros chez la Fnac, mais une fois dans le panier le produit passe à seulement 899 euros. En ce qui concerne le Samsung Galaxy Z Fold 4, son prix passe de 1 799 euros à 1 549 euros en effectuant la même opération.

Quel que soit votre choix, vous pourrez obtenir une Samsung Galaxy Watch 5 gratuitement, en l’ajoutant simplement au panier en plus du smartphone pliant que vous désirez. Le modèle 40 mm d’une valeur de 279 euros est offert avec le Z Flip 4 et le modèle 44 mm d’une valeur de 329 euros est offert avec le Z Fold 4.

Z Flip 4 : le plus beau des smartphones pliants

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 reprend trait pour trait le design de son prédécesseur. On retrouve les mêmes couleurs pour les coques Bespoke, le même écran OLED pliable de 6,7 pouces à l’intérieur et la même petite dalle OLED de 1,9 pouce à l’extérieur. Cette dernière a toutefois la particularité de s’agrémenter de nouveaux widgets, de la possibilité d’enregistrer trois contacts en favoris pour les appeler sans déplier le téléphone ou encore d’afficher des raccourcis pour le flash, le Wi-Fi et le Bluetooth. Mieux encore, le lecteur d’empreinte extérieur permet de payer sans contact sans même ouvrir le smartphone. L’écran principal a lui aussi droit à un ajout via le mode Flex, qui intègre désormais directement les applications des réseaux sociaux (TikTok, Instagram, YouTube, etc.) pour obtenir un format vertical approprié.

Les principaux changements par rapport au Samsung Galaxy Z Flip 3 se font surtout au niveau de la fiche technique. En effet, le nouveau smartphone pliant embarque tout d’abord la puce la plus puissante de Qualcomm, aka le Snapdragon 8 Gen 1. Cela promet donc un gain de puissance, que ce soit pour les jeux ou l’expérience utilisateur en elle-même. Ensuite, c’est la batterie qui devient plus endurante, en passant de 3 300 mAh à 3 700 mAh. Concernant la photo, on retrouve toujours le double capteur de 12 mégapixels et la caméra frontale de 10 mégapixels.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Flip 4.

Z Fold 4 : le format tablette tant apprécié

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est assez similaire à son prédécesseur, mais il perd de l’embonpoint. Eh oui, le nouveau smartphone qui se transforme en tablette passe de 271 grammes à 263 grammes, mais ce n’est pas tout, puisqu’il est aussi plus fin, 6,3 mm contre 6,4 mm auparavant. L’écran externe fait toujours 6,2 pouces, mais s’affine et passe d’un format 24,5:9 à 23,1:9, ce qui plus confortable et moins étroit. Même constat pour l’écran interne de 7,6 pouces, où le ratio est maintenant de 21,6:18 au lieu de 22,5:18 sur le Z Fold 3. Dans les deux cas, on retrouve bien évidemment la technologie AMOLED avec un taux de rafraichissement pouvant osciller de 1 à 120 Hz en fonction de votre utilisation.

Le Z Fold 4 promet aussi d’être plus doué en photo, notamment grâce à un meilleur piqué. Pour cela, il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, un vrai bond par rapport aux 12 mégapixels de la génération précédente. Le module est accompagné d’une stabilisation optique ainsi que d’un autofocus dual pixel. Les autres optiques conservent leurs caractéristiques : 12 mégapixels sur l’ultra grand-angle et 10 mégapixels sur le téléobjectif X3. Le nouveau Fold de Samsung est également plus puissant, merci le Snapdragon 8 Gen 1 qui fait des merveilles en termes de performances. Si c’est très utile pour les jeux, ça l’est aussi pour le nouvel ajout du smartphone pliant, à savoir une barre de tâches servant à surtout se rapprocher d’une expérience comme sur un mini PC.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy Z Fold 4.

