Kobo Clara 2E : cette nouvelle liseuse voit son prix baisser juste avant Noël

Si avec l’approche de Noël, vous souhaitez offrir une liseuse, la Kobo Clara 2E est un récent modèle plus abordable aujourd’hui. Son prix passe de 149,99 euros à 129,91 euros.

Kobo est une marque bien installée sur le marché des liseuses électroniques, et propose une gamme aussi complète que les Kindle d’Amazon. La dernière arrivante n’est autre que le modèle Clara 2E. Elle est idéale pour s’adonner à la lecture au quotidien, la possibilité d’installer des milliers de livres le tout dans format de poche, et sans oublier une autonomie longue durée. Ce nouveau modèle qui met en avant sa fabrication plus écologique se trouve déjà 20 euros moins cher.

La Kobo Clara 2E, c’est quoi ?

Une liseuse étanche fabriquée avec plus de 85 % de plastique recyclé

Avec un écran E Ink 6 pouces rétroéclairage

Endurante et compatible Bluetooth

Vendue au départ à 149,99 euros, la liseuse Kobo Clara 2E est actuellement en promotion chez plusieurs e-commerçant : on la trouve désormais à 129,91 euros chez Boulanger, mais aussi chez Darty et la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Kobo Clara 2E. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Kobo Clara 2E au meilleur prix ?

Un petit écran qui fait attention à vos yeux

Pour son nouveau modèle, Kobo propose une petite taille compacte pour être emmenée facilement partout avec soi durant vos trajets, dans les transports par exemple (seulement 171 grammes). La Clara 2E mise sur un écran E Ink HD de 6 pouces avec une résolution de 300 ppp. Cet écran e-link est d’assez bonne qualité et est aussi agréable de jour comme de nuit, car la marque met l’accent sur le confort de lecture en intégrant un mode Sombre ainsi que la fameuse fonction ComfortLight PRO de Kobo, qui vient ajuster la luminosité et la température de la couleur.

Avec sa Clara 2E, Kobo veut proposer une liseuse plus écoconsciente. Elle est fabriquée avec plus de 85 % de plastique recyclé, dont 10 % de plastique qui était destiné à être jeté dans l’océan. Le constructeur insiste aussi sur le fait que l’emballage en lui-même est fabriqué en papier recyclé.

Une belle capacité de stockage, et une autonomie confortable

Pour vous donner tout le plaisir de lire vos livres, cette petite liseuse est livrée avec 16 Go de stockage, pour stocker une grande quantité de livres au format numérique, environ 12 000 e-books, selon la marque. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue de la marque, sans passer par votre ordinateur. Et la bonne nouvelle c’est que si avez plutôt tendance à écouter des livres audio, la Clara 2E est compatible Bluetooth, pour que vous puissiez appareillés simplement vos écouteurs ou votre casque sans fil.

Kobo n’a pas négligé l’autonomie et assure sur sa liseuse plusieurs semaines d’utilisation avant de tomber en rade de batterie. La durée de l’autonomie dépendra de votre usage personnel, mais une telle capacité, vous en oublierez presque de la recharger. Enfin, dernier avantage et pas des moindres, la Clara 2E est certifiée IPX8 donc totalement étanche. Elle ne craindra donc pas les éclaboussures si vous l’utilisez dans votre bain.

Kobo n’est pas la seule marque sur le marché

Si vous souhaitez découvrir d’autres références et comparer la liseuse Clara 2E de Kobo, nous vous invitons à lire notre comparatif des meilleures liseuses électroniques.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.