Le TV LG OLED55C2 en pack avec une barre de son premium est à un super prix

Il est aujourd'hui possible de mettre la main sur l'un des meilleurs téléviseurs premiums du marché, accompagné de sa barre de son pour moins de 1 900 euros. Boulanger propose en effet un pack contenant un TV LG OLED55C2 et une barre de son LG S90QY pour 1 872 euros au lieu de 2 549 euros.

Les amateurs de TV OLED savent qu’ils trouveront toujours une grande qualité du côté des séries lancées par LG. La série C2 en est bon exemple : les téléviseurs de cette gamme, comme le LG OLED55C2, promettent des performances supérieures à celles des modèles précédents, notamment grâce à un nouveau processeur et une luminosité plus importante. Si vous attendiez une offre intéressante avant de mettre la main sur la référence OLED55C2, le pack comportant ce TV ainsi qu’une barre de son LG pourrait bien vous convenir, puisqu’il profite d’une réduction de 677 euros actuellement.

Les points forts de ce pack LG

Un TV OLED 4K de 55 pouces avec HDMI 2.1

Une barre de son LG S90QY compatible DTS:X

Un duo à prix réduit

Initialement affiché à 2 549 euros, le pack comprenant un TV LG OLED55C2 et une barre de son LG S90QY est désormais proposé à 1 872 euros sur Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV LG OLED55C2. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La LG OLED55C2 au meilleur prix ?

Un TV performant doté d’une dalle plus lumineuse

Le TV LG OLED55C2, qui profite d’un poids allégé grâce à l’utilisation de matériaux plus légers et d’un design toujours aussi fin, marque avant tout des points avec sa dalle OLED de 55 pouces. L’écran proposera naturellement des contrastes infinis et des noirs profonds, comme la marque sait si bien le faire. Quelques améliorations ont même été apportées par rapport aux modèles C1 précédents : la série C2 s’appuie en effet sur la technologie OLED EVO, qui permet d’apporter un pic de luminosité plus important : on peut ainsi compter sur un écran 20% plus lumineux que ceux de la gamme C1.

Le TV LG OLED55C2 se démarque aussi par son processeur Alpha 9 Gen 5, qui assure un upscaling 4K plus performant pour les contenus affichés. Le téléviseur, qui tourne sous webOS, est également compatible avec les meilleures normes vidéo, comme le HDR, HDR10 (mais pas HDR10+) ainsi que le Dolby Vision IQ. De quoi profiter de séances ciné dans les meilleures conditions, d’autant plus que le son sera vaste et immersif grâce au Dolby Atmos. Outre sa qualité d’image, le TV LG OLED55C2 est aussi parfait pour le jeu vidéo, puisqu’il intègre 4 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les modes ALLM et VRR seront aussi de la partie, sans oublier les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.

Une barre de son qui renforce l’immersion

Si le TV LG OLED55C2 propose du Dolby Atmos nativement, miser sur une barre de son ne pourra jamais faire de mal pour profiter d’une qualité sonore décuplée. Inclus dans ce pack, le modèle LG S90QY offrira par exemple un effet surround, qui renforce l’immersion. D’autant plus que cette barre de son est compatible avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui nous fera quant à elle profiter d’un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. La LG S90QY, qui renferme trois haut-parleurs, s’accompagne par ailleurs d’un caisson de basses sans fil. La puissance de l’ensemble s’élève quant à elle à 570 W, ce qui est plutôt appréciable pour profiter de ses films et séries dans les meilleures conditions.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV LG OLED55C2.

Le top de l’OLED

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles afin de les comparer avec le TV LG OLED55C2, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV OLED 4K en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.