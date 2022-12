À -60 %, les écouteurs sans fil premium de Bang & Olufsen font un beau cadeau de Noel

Bang & Olufsen est un spécialiste de l'audio. Avec les Beoplay E8 2.0, le premium se reflète aussi bien sur le design que sur les performances. Amazon offre actuellement 60 % de réduction sur ces écouteurs, dont le prix de départ de 249 euros descend à seulement 99 euros.

Après le succès des Beoplay E8, Bang & Olufsen remet ça avec une deuxième mouture qui promet une fois de plus du lourd. Le modèle 2.0 se dispute le haut du panier des écouteurs sans fil premium avec les true wireless de Sony, Apple ou encore Huawei. Aujourd’hui, c’est le bon moment de les obtenir. Ainsi, ils profitent de 150 euros de remise, et la livraison est garantie avant Noël si vous les achetez aujourd’hui.

Les Beoplay E8 2.0, c’est quoi ?

Un boitier/chargeur avec un revêtement en cuir

Un cerclage en aluminium

Une qualité audio premium

Au lieu de 249 euros habituellement, les Beoplay E8 2.0 de Bang & Olufsen sont maintenant disponibles en promotion à 99 euros

Des écouteurs fashion et performants

Comme à son habitude, Bang & Olufsen a mis en avant son expertise avec ses Beoplay E8 2.0, que ce soit au niveau du design qu’au niveau des performances. Le boitier, qui fait aussi office de chargeur, est couvert de cuir de qualité très agréable au toucher. Le cerclage en aluminium sur les écouteurs est aussi de la partie, devenu presque une signature pour le constructeur danois. Cela accentue le coté raffiné de ce modèle.

Bang & Olufsen a aussi mis le paquet sur le volet audio avec les Beoplay E8 2.0. Chaque écouteur dispose d’un micro omnidirectionnel, ce qui facilite au possible le contrôle du volume. Un haut-parleur dynamique et un transducteur électronique sont à l’œuvre pour garantir un rendu sonore sublime en tout circonstance. Un capteur de mouvement est intégré à l’écouteur droit : la musique se met en pause quand on l’enlève et la relance quand on la remet.

Des accessoires complets

Les Beoplay E8 2.0 sont livrés avec divers accessoires : les deux écouteurs, un câble USB-C, boitier de recharge, des embouts en silicone de différentes tailles (S, XS, L, M) ainsi que des guides d’utilisation. Il faut quatre heures de recharge au chargeur pour récupérer 100 % de batterie, soit trois charges supplémentaires pour les écouteurs intra-auriculaire, dont l’autonomie est de 16 heures, selon le constructeur.

Ces écouteurs de B&O sont également compatibles Android et iOS. Les commandes se font alors par la voix, mais il y a une autre possibilité. Ce modèle reconnait des gestes pour contrôler la musique, gérer les appels, activer/désactiver le mode Transparency, etc. Beoplay App permet enfin de personnaliser les paramètres selon vos préférences. Une autre application, Tone Touch, donne accès à un égaliseur avancé.

Les alternatives aux Beoplay E8 2.0

Afin de savoir quels écouteurs true wireless correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs Bluetooth sur Frandroid.

