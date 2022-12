Pour surveiller votre domicile, la petite caméra sans fil de Google à -32 % est idéale

La Nest Cam (sur batterie) de Google est une caméra connectée capable de filmer nettement votre environnement, et vous prévient rapidement en cas d’intrusion. Plutôt onéreuse, aujourd’hui, elle perd 65 euros grâce à un code promo.

Pour savoir ce qu’il se passe chez soi, que ce soit pendant des vacances ou que vous soyez tout bonnement ailleurs que chez vous, installer une caméra de surveillance connectée est la meilleure des solutions. La caméra Nest Cam de Google est une solution efficace pour surveiller votre domicile et alerter en cas d’intrusion. Elle est d’ailleurs moins chère grâce à une réduction cumulée à un code promo.

La Nest Cam (Batterie), c’est quoi ?

Une caméra soignée et discrète

Capable de filmer en 1080p avec un champ de vision de 130°

Détecte les mouvements et reconnait les visages

Commercialisée au prix de 199,99 euros sur le site de Google, la Nest Cam (Batterie) est bradée à 149,99 euros, mais grâce au code RAKUTEN15, la caméra de surveillance tombe à 134,99 euros sur le site Rakuten, via le vendeur Boulanger.

Sachez que ce code est valable jusqu’au 21/12/22, à 14 heures.

Une caméra qui fonctionne en intérieur et en extérieur

La Nest Cam (Batterie) de Google va surveiller votre domicile, tout en étant discrète. Comme ses autres produits, la firme de MountainView propose un aspect minimaliste avec un revêtement blanc. Sa forme arrondie prendra très peu de place, et si vous souhaitez la déplacer, sa légèreté rendra les choses très faciles. Elle peut facilement se camoufler dans votre intérieur, que ce soit posé à même un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Vous pouvez aussi bien l’utiliser pour l’extérieur, puisqu’elle est capable de résister à la pluie (IP54) et fonctionne par des températures allant de -20 °C à +40 °C. Elle est 100 % sans fil, et promet trois mois d’autonomie. Pour qu’elle dure plus longtemps, il est possible de réduire la consommation en coupant la caméra en rentrant chez soi ou en réduisant la qualité d’enregistrement par exemple.

Une solution efficace

Cette caméra propose une définition Full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels. Il est vrai que d’autres références sur le marché sont capables d’enregistrer des vidéos en 2K, mais ici la qualité de l’image est des plus convenable. Elle dispose d’un large champ de vision de 130° pour voir ce qui se passe dans la pièce. Les visages sont facilement identifiables. De nuit, nous obtenons aussi une bonne qualité d’image, mais avec un peu moins de précision.

La Nest Cam détecte les mouvements, et fait la différence entre les personnes, les animaux et les véhicules, et vous envoie uniquement les alertes pertinentes dans l’application pour éviter les fausses alertes. Depuis l’application, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous depuis votre smartphone, ou bien de consulter l’historique de vidéos (jusqu’à 10 jours). Enfin, elle s’inscrit parfaitement dans l’écosystème de Google et propose de faire la passerelle Bluetooth avec d’autres objets de la marque. Vous pourrez donc afficher le retour vidéo sur votre Nest Hub, ou bien de faire appel à l’assistant vocal de Google pour vous montrer ce qui se passe chez vous.

N’hésitez pas à lire notre test sur la Google Nest Cam (Batterie) pour en apprendre davantage.

Google face à la concurrence

Si vous voulez comparer la Google Nest Cam (Batterie) avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2022.

