Sur Amazon, cette carte cadeau PlayStation d’une valeur de 99 € revient à 84,99 € pour Noël

Vous souhaitez offrir un jeu pour Noël, mais vous ne savez pas lequel plaira à votre proche ? Avec cette carte-cadeau PSN, le choix n’est plus à faire et vous économisez en prime 15 %.

À quelques jours de Noël, le site marchand Amazon propose une e-carte cadeau PlayStation d’une valeur de 99 euros, mais que vous payez 15 euros de moins pour faire quelques économies. Cette carte va pouvoir être utilisée pour acheter des jeux vidéo disponibles sur le PS Store, que vous ayez une PS5 ou PS4. C’est donc le cadeau idéal pour votre proche qui n’a pas encore eu l’occasion de jouer au dernier God of War, par exemple.

Plus de détails sur la carte-cadeau

Un montant de 99 € à dépenser.

Utilisable pour des jeux sur la PS5, PS4, et ultérieurs.

Valable pendant 12 mois après la date d’achat.

En ce moment, la carte-cadeau du PSN d’un montant de 99,99 euros est aujourd’hui disponible en promotion à 84,99 euros sur Amazon.

Comment cette carte-cadeau s’utilise-t-elle ?

Il s’agit d’une carte prépayée disponible sur le PlayStation Store, la boutique virtuelle de Sony, qui permet de créditer 99 euros en valeur réelle sur votre compte PSN. Vous avez un an après l’achat pour saisir le code, mais rassurez-vous, une fois le montant de la carte ajouté, il restera accessible sur votre compte jusqu’à ce qu’il soit complètement dépensé.

Avec cette carte, vous allez pouvoir acheter des jeux sans dépasser le budget fixé, que ce soit sur la PlayStation 5 ou l’ancienne génération, disponible sur le PlayStation Store. Le catalogue est suffisamment fourni pour que vous puissiez trouver votre bonheur, que ce soit des FPS comme COD Modern Warfare 2, ou encore des jeux d’aventure comme God of War Ragnarök.

Que faire avec ?

Dans ce bon plan, il s’agit d’une version FIFA. Si vous possédez le dernier, vous allez pouvoir utiliser les 99 euros pour obtenir des packs, participer à Ultimate Draft et créer votre équipe de rêve dans FIFA Ultimate Team. Sachez qu’avec cette carte, vous obtenez 12 000 points FIFA.

Autrement, vous pouvez utiliser cette carte pour basculer sur les nouveaux abonnements PlayStationPlus. Cela semble intéressant, pour le forfait le plus cher, le PlayStation Plus Premium. Ce dernier regroupe les actuels services PlayStation Plus et PlayStation Now avec des 340 titres supplémentaires. Il donne accès à des jeux PS3 en streaming dans le cloud, de jeux classiques PlayStation, PS2 et PSP en streaming ou en téléchargement. À cela s’ajoute l’accès à des versions d’essai en durée limitée pour certains titres, dont de gros opus.

Envie d’offrir une console ou un jeu vidéo pour Noël ?

Si vous hésitez encore sur quel cadeau gaming choisir pour votre enfant, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur quelle console et quels jeux vidéo offrir à son enfant ou ado Noël en 2022.

