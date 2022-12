Pourquoi ce smartphone en promotion à moins de 170 euros est intéressant

Le Realme 9i représente l'entrée de gamme pour le constructeur chinois. Avec sa grande autonomie, il est pourtant proposé à un tout petit prix. Grâce à une remise de plus de 20 %, il devient encore plus abordable et passe de 219 euros à 169 euros seulement.

En dehors de sa gamme GT, Realme propose d’autres smartphones plus accessibles. C’est le cas par exemple du Realme 9i, le plus abordable de la série 9, qui pour un smartphone entrée de gamme a l’avantage de proposer de bonnes caractéristiques techniques à prix réduit. Il a pour but de séduire les petits budgets, d’autant plus qu’aujourd’hui, il perd 50 euros de son prix.

Le Realme 9i, c’est quoi ?

Un écran IPS LCD de 6,6 pouces rafraîchi à 90 Hz

Une puce entrée de gamme efficace : Snapdragon 680

Une batterie conséquente pour tenir la journée

Annoncé au prix de 219 euros, actuellement le Realme 9i ne coûte plus que 169,99 euros sur Amazon.

Un smartphone bien fini, avec les bons compromis

Au vu de sa tranche tarifaire, Realme fait un bel effort sur le design du 9i et offre des finitions léchées. Il propose une bonne préhension et garde un format assez compact pour se glisser dans votre poche. Il a fallu faire quelques concessions sur ce modèle, on a donc un écran IPS LCD de 6,6 pouces affichant une définition Full HD+. Pour faire oublier l’absence de l’Amoled, la dalle s’accompagne d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz assurant ainsi une expérience fluide au quotidien.

Une fois retourné, le smartphone présente un triple capteur photo : un grand-angle de 50 mégapixels, un objectif macro et un capteur monochrome de 2 mégapixels chacun. Dans l’ensemble, il manque de polyvalence avec l’absence de l’ultra grand-angle et la présence d’un capteur macro est assez anecdotique. Quant aux clichés, le capteur principal devrait offrir des photos correctes, mais aura quelques limites en faible luminosité, comme c’est le cas souvent sur ce segment.

Une fiche technique équilibrée

En termes de performances, le téléphone de la marque chinoise embarque la puce Snapdragon 680 de Qualcomm, soit la même disponible sur le Redmi Note 11 de Xiaomi. Cette configuration est assez performante pour faire tourner la majorité des applications, ainsi que quelques jeux 3D, avec toutefois quelques latences qui se feront sentir lorsqu’on pousse les conditions graphiques au maximum. L’interface Realme UI fait aussi du bon boulot pour se rapprocher le plus possible d’une expérience Android Stock même si quelques soucis de fluidité peuvent se faire ressentir.

Enfin, la batterie du 9i est conséquente avec 5 000 mAh. On a donc le droit à une autonomie solide pour tenir une journée, voire deux en mode éco sans souci. En revanche, Xiaomi fait mieux au niveau de la charge rapide montant à plus de 60 W. Le Realme 9i se contente d’une charge rapide de 33 W qui lui permet tout de même de récupérer de l’énergie rapidement : 48 % de batterie en 30 minutes de charge. C’est toujours mieux que l’ancien modèle et sa charge de 18 W.

Realme face à la concurrence

Pour comparer le Realme 9i avec les autres références sur le même segment tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2022.

