Avis aux gamers, cet écran PC QHD, 165 Hz et 1 ms est à un super prix (-45 %)

Si vous cherchez à obtenir la meilleure expérience en jeu, il faut vous équiper d'un écran doté d'une haute définition et d'un taux de rafraîchissement élevé. C'est le cas de cet écran signé Xiaomi qui passe de 499 euros à 271 euros sur Amazon.

Xiaomi est de nouveau sur le segment des écrans PC dédiés au gaming. Après avoir fait une entrée remarquée sur ce secteur avec son écran ultra wide de 34 pouces, la firme chinoise revient avec un format plus classique qui propose des caractéristiques que l’on attend, à savoir : une très bonne définition ou encore un taux de rafraîchissement élevé. De beaux arguments qui viennent s’ajouter à une baisse de prix très intéressante.

Les avantages de l’écran PC de Xiaomi

Une dalle IPS LCD de 27 pouces en QHD

Un taux de rafraîchissement qui monte à 165 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

Proposé au prix de 499,99 euros, l’écran PC Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 est actuellement en promotion à 271,04 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’écran PC Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 au meilleur prix ?

Un look minimaliste et un écran de qualité

Rares sont les écrans gaming au look minimaliste et fin, et avec le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27, c’est plutôt réussi. Son écran reste sobre au possible et mise sur le minimalisme pour convaincre. Contrairement au modèle 34 pouces, ce moniteur est peu encombrant pour trôner sans souci sur un bureau, qu’il soit seul ou accompagné d’un autre écran. Vous pourrez également ajuster le socle et gérer facilement l’inclinaison et la hauteur du moniteur afin de vous offrir un confort optimal.

Les bordures de l’écran sont affinées sur trois côtés pour favoriser l’immersion. À propos de l’écran, il s’agit d’une dalle IPS de 27 pouces qui offre un ultra grand-angle de vue à 178°. Quant à la résolution, l’écran de Xiaomi offre une définition QHD 2 560 x 1 440 pixels. C’est une définition très appréciée des joueurs et joueuses PC, car elle permet de bénéficier d’une qualité d’image excellente.

Un écran PC bien loti

La firme propose un moniteur efficace pour assurer lors de vos sessions de jeux. Cet écran s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Cela s’avère être très utile dans les jeux qui nécessitent d’une bonne réactivité — type FPS. Avec ce modèle, vous êtes assuré de jouer dans de bonnes conditions et obtenir un gameplay fluide en toute circonstance, notamment grâce à un temps de réponse de seulement 1 milliseconde.

Même s’il lui manque les technologies VRR habituelles chez AMD et Nvidia, le Mi 2K Gaming Monitor 27 dispose de la technologie Adaptive-Sync. Une fois activée, cette dernière va permettre d’éliminer les déchirures d’écran et les temps de latence, pour pouvoir délivrer une expérience de jeu fluide et stable. Enfin, vous trouverez une connectique correcte, avec du DisplayPort 1.4, du HDMI 2.0 ainsi que de l’USB 3.0 et une sortie audio pour brancher vos haut-parleurs ou un casque.

Pour vous aider à faire le bon choix, voici notre comparatif d’écrans de PC gamer

Si vous voulez comparer le moniteur de Xiaomi avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.