Les premier Oppo Enco X sont encore d’excellent écouteurs et n’ont jamais été aussi bon marché

Vous cherchez des écouteurs true wireless abordable, mais de qualité ? Ces Oppo Enco X ont clairement de quoi vous séduire et ils sont aujourd'hui disponibles avec une belle promo chez Ubaldi : 106 euros au lieu de 150.

Plutôt connu pour ses smartphones, on oublie souvent qu’Oppo fabrique également des dizaines d’accessoires et de matériels, dont la qualité est loin d’être négligeable. C’est le cas de ces écouteurs true wireless Oppo Enco X qui ont obtenu un 8/10 dans notre test et malgré la sortie d’une version plus récente, ils rivalisent encore avec les meilleures références du marché. On peut d’ailleurs les trouver pour un prix jamais vu chez Ubaldi.

Les caractéristiques des Oppo Enco X

Réduction de bruit active de qualité

Bonne autonomie

Boîtier compatible recharge sans fil

Habituellement proposés à 149 euros, les Oppo Enco X sont désormais disponibles à 106 euros chez Ubaldi en utilisant le code 3UBA4822 lors de la commande.

Des écouteurs pas si premium, mais qui ont tout pour

Les Oppo Enco X adoptent un design noir tout en rondeur. Ces oreillettes intra-auriculaires en forme de capsules se fondent bien dans l’oreille et assurent ainsi un bon confort sur la durée. Les tiges des écouteurs sont légèrement plus fines que celles des AirPods Pro, mais elles facilitent tout de même la mise en place des écouteurs dans les oreilles. La partie argentée en bas des écouteurs permet la recharge et aussi par extension, de faciliter le placement de ceux-ci dans le boîtier. De plus, avec moins de 5 grammes chacun sur la balance, les écouteurs sont très agréables à porter et n’encombrent pas le pavillon de l’oreille.

Les Enco X sont indépendants et peuvent fonctionner l’un sans l’autre, ce qui est une très bonne nouvelle pour les personnes souhaitant avoir une conversation sans perdre le fil de sa musique ou de son podcast, par exemple. Un autre point bien pratique concerne les commandes tactiles intégrées aux écouteurs, mais ils s’avèrent extrêmement sensibles au moindre mouvement brusque. On préférera donc utiliser cette fonction en intérieur et dans le calme.

L’ANC de qualité

Le grand point fort des écouteurs sans fil de Oppo concerne la réduction de bruit active qui s’avère très efficace pour isoler le bruit ambiant, avec très peu d’impact sur le rendu sonore qui est d’ailleurs de très bonne qualité lui aussi. Ce dernier s’est développé grâce à un partenariat avec Dynaudio, le son proposé s’en retrouve détaillé et permet surtout d’écouter différents genres musicaux sans réels problèmes. On note d’ailleurs la présence du Bluetooth 5.2 et du LHDC — un codec propriétaire de chez Oppo — qui permet d’avoir la meilleure transmission possible entre certains appareils de la marque et les écouteurs.

Enfin côté autonomie, les Enco X peuvent tenir environ 5h30 avec la réduction de bruit active et presque 8h sans, ce qui est un très bon score pour ce type d’appareil. Tout cela sans compter que le boîtier est compatible avec la recharge sans fil que ce soit via un socle ou même via un téléphone compatible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Oppo Enco X.

L’offre n’est plus disponible ?

