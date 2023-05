À moitié prix, le OnePlus 10 Pro est le meilleur flagship killer des French Days

Depuis quelques années, OnePlus a entamé un virage important sur ses modèles. Le constructeur est monté en gamme sans se désolidariser de son objectif initial : challenger les cadors du marché des smartphones. Pour 2022, la firme chinoise a lancé le OnePlus 10 Pro pour tenir tête aux flagships. Et, en ce début d'année, Cdiscount casse le prix de la version 8 + 128 Go, dont le prix initial de 919 euros tombe à 464 euros.

Si OnePlus se cherche dernièrement une nouvelle identité, le fabricant a gardé ses bonnes habitudes. La marque chinoise a toujours veillé à proposer des modèles polyvalents pour concurrencer les ténors du marché. L’année dernière, cela s’est perpétué à travers le OnePlus 10 Pro. Et, pour les French Days, la version 8 + 128 Go coûte 50 % de moins, soit un rabais total de 455 euros pour ce smartphone premium.

En quoi le OnePlus 10 Pro est intéressant ?

La puissance du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Recharge rapide SUPERVOOC 80 W

Dalle AMOLED QHD+ à 120 Hz

Au lieu de 919 euros habituellement, le OnePlus 10 Pro (8 + 128 Go) est maintenant en promotion à 464 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo 15DES149.

Des caractéristiques satisfaisantes

OnePlus a toujours porté une attention particulière sur l’écran de ses modèles phares. Pour le OnePlus 10 Pro, le fabricant choisit une dalle AMOLED de 3 216 x 1 440 pixels pour une densité de 526 ppp. Cela donne un écran agréablement lumineux de 6,7 pouces. L’association avec Hasselblad fait passer un gap au smartphone sur le volet photo. On a ainsi un capteur de 48 mégapixels pour le grand-angle, 50 mégapixels pour les prises de vue en ultra grand-angle et 8 mégapixels pour du zoom optique x3,3, dont le tout produit des clichés vraiment exploitables et de bonne qualité. L’enregistrement vidéo en 8K@30 fps est également de la partie.

La configuration du OnePlus 10 Pro se rapproche ensuite de certains modèles premium. On note une RAM LPDDR5 de 8 Go ainsi qu’une ROM UFS 3.1 de 128 Go. Tout cela est animé par l’excellent SoC Snapdragon 8 Gen 1. Il en résulte un smartphone prêt à répondre à tous vos besoins, à faire fonctionner sans ralentissement vos applications et à faire tourner des jeux gourmands dans les meilleures conditions. Au quotidien, la fluidité se fera sentir avec son taux de rafraichissement à 120 Hz.

Une recharge rapide très efficace

OnePlus ne se distingue pas au niveau de l’autonomie, mais pour le OnePlus 10 Pro, des efforts ont été faits. Sa batterie de 5 000 mAh ne vous lâchera pas après une journée entière, même si vous le poussez un peu. Ce modèle dispose de deux modes de recharge : un AIRVOOC 50 W (sans fil) et un SUPERVOOC 80 W (filaire). Le constructeur annonce qu’une recharge rapide d’un quart d’heure équivaut à une journée d’autonomie. Pour aller plus loin, vous récupèrerez 100 % de votre batterie en 30 minutes seulement.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

