OnePlus Buds Pro : des écouteurs sans fil premium à moitié prix avant les soldes

À quelques jours des soldes d’hiver, OnePlus fait tomber à seulement 79 euros le prix de ses meilleurs écouteurs sans-fil, les Buds Pro. Qui a dit qu’il fallait vider son portefeuille pour s’en offrir une paire aussi design que performante ?

OnePlus dispose actuellement d’une vaste gamme d’écouteurs sans-fil, dont les Buds Pro. Avec ce modèle true wireless, la marque chinoise fait son entrée sur le segment haut de gamme et associe une conception soignée à des technologies incontournables comme la réduction active du bruit. Pendant quelques jours seulement, grâce à un code promo, les OnePlus Buds Pro profitent d’une belle réduction de 70 euros sur le site officiel du constructeur. Ils n’ont jamais été aussi abordables.

Les principaux atouts des OnePlus Buds Pro

Un design élégant pensé pour le confort

Une réduction active du bruit efficace

Une belle autonomie de 38 heures

Proposés à leur lancement en 2021 à 149 euros, les OnePlus Buds Pro sont en ce moment disponibles à 79 euros sur le site de la marque, en utilisant le code promo OPNYRAC2 avant de procéder au paiement de votre commande.

Une conception chic tout en légèreté

Les OnePlus Buds Pro se distinguent du reste de la gamme par leur design étonnant, très effilé et en partie métallisé. Intra-auriculaires et toujours dotés d’une tige pour un bon maintien dans l’oreille, ces écouteurs sans-fil sont en plus très légers, puisque chaque oreillette ne pèse que 4,35 grammes. Et, grâce à leurs trois tailles d’embouts, ils s’adaptent à chaque type d’oreille. Ils sont donc parfaitement adaptés à une écoute prolongée ou encore à une activité sportive, sachant qu’ils sont en prime certifiés IP55 et résistent ainsi à la fois à la poussière et aux jets d’eau.

Les OnePlus Buds Pro peuvent ainsi être portés pendant des heures sans gêne, comme en atteste le test réalisé par la rédaction. Cela tombe bien, car ils profitent d’une impressionnante autonomie de 38 heures avec le boîtier de charge (sans la suppression active du bruit et 28 heures avec cette option). Même seuls, les écouteurs apportent tout de même 7 heures d’écoute.

Une véritable immersion avec la réduction active du bruit

Aussi appelée ANC, la réduction active du bruit est aujourd’hui très recherchée sur les écouteurs sans-fil, mais encore réservée aux modèles les plus premium. Les OnePlus Buds Pro en sont équipés et bénéficient d’une réduction du bruit ambiant pouvant atteindre 40 dB à l’appui de trois microphones par oreillette. En plus, cette technologie apporte plus de clarté durant les appels en éliminant notamment le son du vent, ce qui permet de mieux se concentrer sur la voix de son interlocuteur.

Pour la partie audio, les OnePlus Buds Pro sont dotés de haut-parleurs dynamiques de 11 mm, pour un son de qualité et équilibré. Ces écouteurs true wireless supportent le Bluetooth 5.2 et prennent en charge les classiques codecs AAC, SBC et LHDC. La marque chinoise a aussi prévu une option “Pro gaming” pour une latence réduite à 94 ms durant les phases de jeu. Seuls bémols à noter sur ces écouteurs haut de gamme : l’absence de connexion multipoint et un égaliseur non ajustable par l’utilisateur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les OnePlus Buds Pro.

