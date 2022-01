OnePlus Buds Pro : une fonction très pratique fait son arrivée sur les écouteurs sans fil

Les OnePlus Buds Pro seront désormais compatibles avec le Bluetooth multipoint pour les connecter simultanément à deux sources audio.

L’été dernier, après deux premières paires d’écouteurs sans fil, OnePlus lançait de nouveaux modèles, plus haut de gamme, mais toujours proposés à prix raisonnables, les OnePlus Buds Pro.

Sur le papier, ces écouteurs avaient tout pour plaire avec leur son de qualité correcte, une réduction de bruit efficace, un bon confort d’utilisation et une qualité d’appel de bonne facture. Néanmoins, contrairement à d’autres écouteurs sans fil — on pense notamment aux modèles de Jabra — il manquait encore une fonction de taille aux OnePlus Buds Pro : la connexion Bluetooth multipoint. Il n’est en effet possible de connecter les écouteurs true wireless qu’à un seul appareil à un instant T.

Qu’à cela ne tienne, OnePlus a décidé de corriger cette lacune par une mise à jour du firmware de ses écouteurs, comme le rapporte le site américain The Verge. Dans ses forums, le constructeur chinois a en effet fait part, ce mardi, d’une mise à jour des OnePlus Buds Pro apportant ce que la firme qualifie de « double connexion ».

« Activez la fonction de double connexion dans les paramètres des écouteurs (rendez-vous dans les paramètres Bluetooth, pressez la roue crantée devant les OnePlus Buds) après avoir appairé les Buds Pro avec deux appareils Bluetooth. Vous pouvez désormais basculer entre deux appareils lorsque l’un d’entre eux joue de la musique. Vous pouvez également utiliser l’application HeyMelody pour activer cette fonction sur les smartphones hors OnePlus », détaille le constructeur.

Une mise à jour prévue pour les prochains jours

Concrètement, cette fonctionnalité va permettre aux utilisateurs de connecter simultanément leurs écouteurs à un smartphone et à un ordinateur. Ainsi, plus besoin de se déconnecter pour passer d’une source à une autre. Il suffira de lancer de la musique sur l’ordinateur pour en profiter tandis qu’en cas d’appel téléphonique, les écouteurs passent automatiquement vers le smartphone. OnePlus indique que la mise à jour sera peu à peu déployée, d’abord à une petite part des utilisateurs, puis à un nombre plus important dans les prochains jours.

Rares sont encore les écouteurs sans fil à proposer la gestion du Bluetooth multipoint. Néanmoins, Google a annoncé il y a quelques jours vouloir démocratiser cette technologie grâce à son écosystème. On ignore encore comment la firme compte s’y prendre, mais elle a annoncé vouloir permettre le basculement des casques et écouteurs d’un smartphone Android à un autre téléphone ou à un PC Chromebook de manière fluide pour l’utilisateur. Une manière de faire du Bluetooth multipoint sans le faire techniquement.

