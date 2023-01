Les possesseurs de PS4 et PS5 peuvent profiter d’Apple TV+ gratuitement pendant plusieurs mois

Envie de voir Ted Lasso en évitant de payer 7 euros par mois ? Bonne nouvelle pour les possesseurs d'une console PlayStation récente (PS4 ou PS5), Apple et Sony vous offrent entre 3 et 6 mois d'accès gratuit au service de streaming.

C’est maintenant devenu un marronnier, Apple et Sony viennent une nouvelle fois de s’associer pour proposer une période d’essai plus longue au service Apple TV Plus pour tous les possesseurs de console de salon de Sony, en l’occurrence une PS5 ou une PS4. Cette offre est accessible aux nouveaux abonnés comme aux anciens, le tout en ouvrant simplement l’application Apple TV Plus sur console et en vous connectant avec vos identifiants Apple.

Que propose cette offre Apple X Sony ?

Jusqu’à 6 mois d’abonnement à Apple TV Plus offerts

Le catalogue original d’Apple

Service accessible sur console, mais aussi TV, ordinateur, smartphone et tablette (sauf Android)

En ce moment, les possesseurs de PS5 ont le droit à 6 mois d’accès au service Apple TV Plus, et 3 mois pour les possesseurs de PS4. Il suffit de lier ses identifiants Apple depuis sa console. L’offre est valable jusqu’au 31 juillet 2023, vous avez tout le temps pour vous y mettre. Notez que cette offre n’est pas valable pour les abonnés Apple One.

Le service de vidéo à la demande d’Apple mise sur le haut de gamme

Si le tarif d’accès à Apple TV Plus a augmenté au fil du temps pour atteindre 7,99 euros par mois, le service n’en reste pas moins un excellent rapport qualité-prix pour qui cherche un service vidéo avec du contenu original, extrêmement bien produit et qui propose surtout de la 4K avec le HDR jusqu’au Dolby Vision et même le Dolby Atmos sur certains contenus côté son.

Apple TV Plus est tout d’abord, et fort logiquement, disponible sur iPhone, iPad, Mac, mais aussi Apple TV 4K. L’application TV est installée par défaut sur tous ces appareils, pas besoin de télécharger un logiciel supplémentaire. Pour le reste, l’application est disponible chez certaines marques de TV comme Samsung, LG ou Sony, mais aussi sur consoles : PS4, PS5, Xbox One et Series. On peut la trouver aussi chez certaines box opérateurs mais aussi les tierces comme la Nvidia Shield TV, les Fire TV d’Amazon et même le chromecast avec Google TV. En revanche, il faudra faire sans une application Android mobile, exit donc les smartphones et tablettes Android, après tout, Apple reste Apple.

Un catalogue qui s’est bien étoffé avec le temps

C’était sans doute le plus gros reproche que l’on pouvait faire à Apple TV plus à sa sortie : son manque de contenu. Outre les quelques séries originales et de grande qualité comme Severance, For All Mankind ou Ted Lasso, le back catalogue manquait clairement de consistance. C’est désormais de l’histoire ancienne puisque Apple a su faire évoluer son offre à travers l’ajout de centaines de films, documentaire et séries du catalogue de Canal+. De plus, le contenu ne cesse de se remplir, le tout avec une qualité certaine en misant sur les castings 5 étoiles et des moyens de production impressionnants.

