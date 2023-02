Crucial X6 : un SSD externe très rapide de 2 To pour un prix hallucinant

Le bon réflexe est de garder loin des regards indiscrets vos documents les plus précieux. Parmi les solutions qui s'offrent à vous, il y a le Crucial X6 2 To. Ce SSD externe a plusieurs atouts pour vous plaire, à commencer par son prix qui baisse nettement pour les soldes sur Amazon, de 159,99 euros à seulement 111,24 euros.

Les solutions de stockage de Crucial jouissent d’une excellente réputation, que ce soit en mode interne ou externe. La référence X6 est l’une des plus connues pour transporter facilement vos données, et surtout les transférer rapidement. Aujourd’hui, le modèle avec 2 To de stockage est actuellement en promotion, avec près de 50 euros de réduction sur son prix habituel.

Qu’attendre du Crucial X6 2 To ?

Un débit maximal de 800 Mo/s

Léger, compact et ultra portable

Multisupport

Au lieu de 159,99 euros habituellement, le Crucial X6 2 To est maintenant disponible en promotion à 111,24 euros sur Amazon.

Pas plus grand qu’un porte-clé

Ce qui est frappant avec le Crucial X6 2 To c’est sa forme. On part sur des dimensions de 6.9 x 1.1 x 6.4 cm, ça se tient facilement dans le creux de la main, ça se glisse tout aussi bien dans la poche. Le poids de ce SSD externe est également contenu, pas plus de 40 grammes. Si l’envie vous vient, vous pouvez tout à fait l’accrocher à votre porte-clé. Cela dit, sous ce format mini se cache une petite bête de puissance.

Comparé aux disques durs classiques, ce modèle est 5,6 fois plus rapide. Plus exactement, ce SSD affiche une vitesse de lecture maximale de 800 Mo/s. Il en est de même pour le transfert de données qui peut se faire via le port USB-C. On trouve aussi un port ‎USB 3.2. Cela reste un exploit d’avoir ces connectiques dans l’air du temps dans un si petit disque dur externe.

Compatible sur plusieurs plateformes

Que vous utilisiez un PC ou un terminal Android, que vous êtes un utilisateur de Mac ou d’iPad Pro, voire un joueur sur console, tous ces supports sont pris en charge par le Crucial X6 1 To. Vous pouvez y stocker vos photos/vidéos les plus précieuses, sauvegardes, applications préférées, jeux ou encore vos documents personnels et professionnels pour un volume total de 2 000 Go.

Son design fait également qu’il résiste mieux au choc et même aux températures élevées. Selon le constructeur, une chute d’une hauteur de deux mètres sur de la moquette n’arrivera pas à bout de la résistance de ce SSD externe. De même, il résiste très bien à de forte température. Vos fichiers sont ainsi mieux sécurisés.

Quel SSD ou HDD externe choisir ?

