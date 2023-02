Le super prix des soldes est déjà de retour pour ce TV Philips OLED 55″ (Ambilight + HDMI 2.1)

Les téléviseurs Philips sont très appréciés pour leur technologie Ambilight. Le modèle 707 en profite et dispose même d’une dalle OLED de bonne qualité. Et, aujourd'hui, il se réconcilie avec son super prix des soldes, qui était de 999 euros au lieu de 1 499 euros.

Si Philips compte un bon nombre de téléviseurs LCD, le constructeur propose également des modèles avec une dalle Oled. Ils ont de quoi rivaliser avec la concurrence grâce à leur fiche technique complète, surtout grâce à la technologie Ambilight, mais également par rapport au prix, qui devient encore plus bas grâce à cette réduction de 500 euros. Une belle affaire à saisir pour profiter de vos films et séries, et même vos sessions de jeux dans les meilleures conditions.

Les avantages de ce TV Philips

Une dalle Oled de 55 pouces avec la technologie Ambilight

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Atmos

Les fonctionnalités gaming (HDMI 2.1, VRR, ALLM)

Sans oublier Android TV

Au lieu de 1 499 euros, le téléviseur Philips 55OLED707 s’affiche désormais à 999 euros chez Carrefour, grâce à 30 % de remise immédiate.

Un TV immersif de bonne qualité

Le téléviseur Philips 55OLED707 ne manque pas de charme, avec son design moderne arborant des bordures quasi inexistantes. Ce que l’on apprécie aussi, c’est la technologie Ambilight sur trois côtés : cette spécialité du constructeur donne artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné.

Il offre une dalle Oled sur une diagonale de 55 pouces, profitant des meilleures normes vidéo du moment, en passant par le Dolby Vision, le HDR, HDR10 et HDR10+, sans oublier le Dolby Atmos pour le son. De plus, la technologie DTS Play-Fi est de la partie pour une compatibilité multiroom avec des enceintes externes. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K.

Idéal pour le gaming

Le TV de Philips satisfera aussi les gamers puisqu’il intègre des ports HDMI 2.1. Il est ainsi capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Vous pourrez profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence du mode ALLM, du taux de rafraîchissement variable (VRR) et la technologie G-Sync et AMD FreeSync. De plus, l’écran est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une bonne fluidité durant vos sessions de jeux.

Pour finir, une de ses autres grandes qualités est d’intégrer nativement Android TV, afin d’apporter une expérience utilisateur fluide. Cette interface donne accès au catalogue d’applications le plus fourni via le Play Store. Plusieurs centaines de références sont accessibles en quelques clics, et notamment les abonnements sur des services de vidéo à la demande comme Netflix, Prime Video, OCS, Disney+. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant.

Téléviseur OLED, lequel choisir ?

Afin de comparer le Philips 55OLED707 avec d’autres modèles disponibles sur le marché et que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV OLED 4K en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.