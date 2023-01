Soldes d’hiver : le TOP 3 des offres tech pour faire de bonnes affaires

Les soldes d’hiver touchent bientôt à leur fin, et il est toujours possible de trouver des bons plans. Si vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans publiés ces derniers jours ,voici une sélection des meilleures offres encore valables traités cette semaine.

Plus que quelques jours pour profiter des Soldes d’hiver 2022. Voici les 3 meilleures offres que nous avons retenues

Find X5 à -35 % : le smartphone d’Oppo devient un super deal des soldes

Oppo devrait très prochainement sortir sa nouvelle fournée 2023. En attendant, le Find X5 garde de sérieux atouts grâce à sa fiche technique premium. Entre performances, écran, photo, et style, c’est le smartphone du parfait compromis. Et à l’occasion des soldes, Amazon propose l’offre la plus intéressante du moment avec 350 euros de remise sur son prix d’origine.

Un téléphone que l’on apprécie pour…

Ses belles finitions et son écran Oled de qualité

Son interface ColorOS plaisante à utiliser

Son chargeur rapide de 80W

Disponible à sa sortie au prix de 999 euros, l’Oppo Find X5 est actuellement affichée à un prix plus doux sur Amazon : 649 euros.

Voilà un super prix des soldes avec ce TV Philips OLED de 55 pouces (Ambilight + HDMI 2.1)

Si Philips compte un bon nombre de téléviseurs LCD, le constructeur propose également des modèles avec une dalle Oled. Ils ont de quoi rivaliser avec la concurrence avec leur fiche technique complète, mais surtout grâce à la technologie Ambilight, mais aussi par rapport à son prix, qui devient encore plus bas en tombant à moins de 1 000 euros durant les soldes. Une belle affaire à saisir pour profiter de vos films et séries, et même vos sessions de jeux dans les meilleures conditions.

Les avantages de ce TV Philips

Une dalle Oled de 55 pouces avec la technologie Ambilight

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Atmos

Les fonctionnalités gaming (HDMI 2.1, VRR, ALLM)

Sans oublier Android TV

Avec un prix barré à 1 399 euros, le téléviseur Philips 55OLED707/12 s’affiche désormais à 995 euros sur Amazon, grâce à 30 % de remise immédiate.

Lenovo Tab P11 Plus : la tablette avec écran 2K chute sous les 200 € pendant les soldes

Avec sa Tab P11 Plus, Lenovo est parvenue à proposer une tablette efficace (avec même quelques caractéristiques premium, comme son écran 2K) à un prix abordable. Ce modèle est même tout à fait adapté à un usage professionnel. Celles et ceux qui recherchent une tablette peu chère pour travailler pourront donc se tourner vers cette référence que l’on recommande encore aujourd’hui. Son prix s’adoucie davantage lors des soldes avec une promotion de 80 euros.

Les points essentiels de la Lenovo Tab P11 Plus

Un écran 2K LCD de 11 pouces

Quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Une batterie de 7 700 mAh

D’abord proposé à 279 euros, la tablette Lenovo Tab P11 Plus est à présent affichée à 199 euros sur le site de Lenovo grâce au code promo SOLDES.

L’abonnement Amazon Prime Student est à moitié prix, avec 90 jours d’essai en plus

Vous êtes étudiant et utilisez régulièrement Amazon Prime alors pourquoi ne pas directement passer par l’abonnement Amazon Prime Student ? Cet abonnement dédié aux étudiants offre les mêmes avantages que le Prime régulier, mais offre aussi quelques avantages en plus. Il est surtout bien plus avantageux économiquement et encore plus en ce moment.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l’abonnement à Amazon Prime, n’hésitez pas à consulter notre article dédié au service d’abonnement.

Qu’offre l’abonnement à Amazon Prime Student

La Livraison gratuite sur des milliers de références en 1 jour ouvré

Prime Vidéo et son catalogue de centaines de films et séries

Prime Music et son catalogue de 2 millions de titres,

La possibilité de soutenir ses steamers préférés avec une souscription gratuite par mois à une chaine Twitch

Stocker ses photos et vidéos sur Amazon Photo

Des réductions exclusives pour les étudiants

L’abonnement à Amazon Prime Student est habituellement de 69,90 euros par an. Avec cette offre, l’abonnement est désormais à 34,95 euros par an avec 90 jours d’essai, soit 3 mois offerts. Vous pouvez annuler l’abonnement à tout moment. Notez qu’il faut pouvoir justifier votre statut d’étudiant auprès d’Amazon pour avoir droit à cet abonnement.

