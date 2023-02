Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra : stockage doublé et 150 € de moins pour les précommandes

Samsung vient tout juste d'officialiser ses nouveaux smartphones premium pour l'année 2023 et, comme d'habitude, ils sont directement disponibles en précommande. En effet, les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra fraichement annoncés sont déjà chez la plupart des e-commerçants français, avec une offre vraiment alléchante pour sauter le pas.

Les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra ont officiellement été dévoilés lors d’une conférence en bonne et due forme ce mois de février 2023. Comme pour chaque début d’année avec Samsung, c’est l’occasion de découvrir les nouveaux fleurons de la firme sud-coréenne. Cette fois-ci, le design des trois smartphones s’inspire du Galaxy S22 Ultra de l’année dernière. Cependant, le principal atout non visible, c’est la récente puce premium de Qualcomm, aka le Snapdragon 8 Gen 2. En effet, Samsung se débarrasse (enfin) des puces Exynos en Occident afin d’harmoniser ses modèles de téléphones avec le reste du monde, et surtout pour gagner en performances et en endurance.

Où précommander les Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra ?

Les nouveaux trois smartphones de Samsung profitent de la même offre de précommande. D’un côté, il est possible d’économiser un minimum de 150 euros du total grâce à la reprise de votre ancien téléphone. De l’autre, vous obtiendrez le double de stockage par rapport à la version commandée.

Par exemple, si vous précommandez le Samsung Galaxy S23 avec 128 Go de stockage, vous aurez droit à la version 256 Go, sans surcoût.

Les prix du Samsung Galaxy S23

Le Samsung Galaxy S23 est disponible à 959 euros avec 128 Go de stockage et à 1 019 euros avec 256 Go de stockage.



au meilleur prix ? Où acheter le Samsung Galaxy S23 au meilleur prix ?

Les prix du Samsung Galaxy S23 Plus

Le Samsung Galaxy S23 Plus est disponible à 1 219 euros avec 256 Go de stockage et à 1 339 euros avec 512 Go de stockage.



au meilleur prix ? Où acheter le Samsung Galaxy S23 Plus au meilleur prix ?

Les prix du Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Plus est disponible à 1 419 euros avec 256 Go de stockage. Ensuite, on le trouve à 1 599 euros pour la version avec 12 Go de RAM + 512 Go de stockage et, enfin, à 1 839 euros pour le modèle avec 12 Go de RAM et 1 To de stockage.



au meilleur prix ? Où acheter le Samsung Galaxy S23 Ultra au meilleur prix ?

Samsung Galaxy S23 : le petit de la gamme premium

Le Samsung Galaxy S23, qu’on peut traduire de classique, est le smartphone le moins cher de la gamme, même si le prix a visiblement augmenté en comparaison de l’année dernière. Il reprend quelques caractéristiques de son prédécesseur, comme l’écran OLED de 6,1 pouces avec une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et un taux de rafraichissement adaptatif de 48 à 120 Hz, avec toutefois une luminosité accrue. On retrouve aussi le même appareil photo que l’an passé, avec un module triple capteur de 50 + 12 + 10 mégapixels. La caméra dédiés aux selfies gagne en revanche en mégapixels et passe à 12.

Concernant les nouveautés, on peut sans aucun doute citer le design, qui s’inspire dorénavant du modèle ultra premium de l’année dernière, notamment avec des capteurs photos séparés et non rassemblés dans un bloc. Le stockage interne sera d’ailleurs plus rapide avec l’UFS 4, mais sachez que seule la version 128 Go du S23 reste en UFS 3.1. Ensuite, comment ne pas citer l’élément le plus important cette année : le Snapdragon 8 Gen 2. En effet, la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm s’invite à l’intérieur des entrailles des Galaxy S de cette année, même en Europe où l’on était pourtant plus habitués à du Exynos. Côté chiffre, on nous annonce +33 % au niveau du CPU, +43 % sur la partie graphique et +51 % au NPU. D’ailleurs, le SoC semble être optimisé pour les appareils Samsung, afin d’améliorer l’expérience photo.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 Plus : celui qui a quelque chose en plus

Le Samsung Galaxy S23 Plus est évidemment une version plus boostée que le précédent. On retrouve là aussi un écran OLED avec une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et un taux de rafraichissement adaptatif de 48 à 120 Hz, ainsi qu’une meilleure luminosité, mais dans une diagonale de 6,6 pouces. L’autonomie sera bien supérieure à la batterie de 3 900 mAh du S23 classique grâce à un accumulateur proposant 4 700 mAh de capacité. La recharge rapide 45 W n’est d’ailleurs plus réservée au modèle Ultra, ce qui fait plaisir pour le S23 Plus. Malheureusement, il faudra se contenter encore cette année d’un système de charge de 25 W pour le Galaxy S23.

C’est à peu près tout côté améliorations, puisqu’on aperçoit encore une fois le même bloc photo de 50 + 12 + 10 mégapixels. Notons tout de même un meilleur autofocus sur les deux modèles, ainsi que la capture de vidéos en 8K jusqu’en 30 images par seconde, contre 24 sur le Samsung Galaxy S22. Pour la puissance brute, le Snapdragon 8 Gen 2 apporte les mêmes gains de performances que sur le S23, à savoir +33 % au niveau du CPU, +43 % sur la partie graphique et +51 % au NPU. Enfin, One UI est évidemment de la partie, avec sa version 5.1 basée sur Android 13. Pour rappel, il y a maintenant 4 ans de mises à jour majeures, et jusqu’à 5 pour els patchs de sécurité.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy S23 Plus.

Samsung Galaxy S23 Ultra : le plus premium, le plus beau

Comme chaque année, le modèle Ultra de la gamme Galaxy S est la vitrine technologique, pour montrer ce qui se fait de mieux chez Samsung. Le Galaxy S23 Ultra n’y échappe assurément pas. En effet, le smartphone le plus haut de gamme du géant sud-coréen muscle son jeu sur presque tous les niveaux, à commencer par l’intégration d’un capteur principal de 200 mégapixels, à côté des classiques ultra grand-angle, zoom optique (jusqu’à x100 en numérique), etc. Le résultat promet des clichés encore plus détaillées qu’auparavant, notamment quand il s’agit de zoomer dans une image. Vous pourrez toutefois passer un 50 mégapixels si cela ne vous convient pas, d’autant plus que le temps pour la prise de photo est plus court dans ce mode.

Côté écran, on est là sur un sans faute de la part de Samsung, avec une dalle OLED de 6,8 pouces proposant une définition QHD+ (en Full HD+ par défaut) et une luminosité maximale de 1750 nits. L’écran est d’ailleurs moins incurvé sur les côtés qu’il ne l’était sur le S22 Ultra. En comparaison de S23 et S23 Plus, le taux de rafraichissement adaptatif va de 1 à 120 Hz, ce qui est très pratique pour économiser de la batterie. Pour l’autonomie, comptez sur une grosse batterie de 5 000 mAh ainsi que de la charge rapide jusqu’à 45 W. Et, les performances seront sans aucun doute plus impressionnantes que sur les deux autres modèles, puisque le Snapdragon 8 Gen 2 sur S23 Ultra s’accompagne de 12 Go de RAM à partir de la version 512 Go. Enfin, le S Pen est bien sûr au rendez-vous et se range toujours au niveau de la tranche inférieure sur la droite.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Des smartphones Samsung plus abordables ?

Si les nouveaux Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra ne sont pas accessibles pour vous, d’autres le seront forcément dans notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2023.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).